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Brindes sustentáveis integram ações corporativas

Brindes sustentáveis ganham espaço em ações de comunicação e relacionamento, com itens reutilizáveis e materiais de menor impacto ambiental associa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 11h49
Brindes sustentáveis integram ações corporativas
Gerada por ChatGPT

A responsabilidade ambiental tem influenciado decisões de consumo e estratégias de posicionamento de empresas em diferentes setores. Nesse contexto, brindes sustentáveis têm sido incorporados a ações de comunicação e relacionamento com públicos internos e externos. Pesquisas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre hábitos sustentáveis e consumo consciente e levantamento do Sebrae sobre práticas ESG nos pequenos negócios indicam a relevância de iniciativas associadas à sustentabilidade no comportamento de consumidores e empresas.

Entre os itens utilizados estão canecas reutilizáveis, blocos de anotações produzidos com papel reciclado, ecobags, squeezes de fibra de bambu e lápis com sementes, além de produtos tecnológicos desenvolvidos com materiais de menor impacto ambiental. Historicamente, esses produtos foram utilizados como brindes promocionais; em estratégias recentes, também têm sido associados à comunicação institucional e ao alinhamento com práticas ambientais, sociais e de governança. Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, a escolha de brindes com menor impacto ambiental pode estar relacionada à forma como as empresas se apresentam ao público: "Os consumidores estão mais atentos a questões ambientais. A utilização de brindes sustentáveis pode indicar alinhamento com essas pautas e influenciar a percepção sobre a marca".

O uso desses materiais também pode estar vinculado a campanhas institucionais e ações temáticas, como eventos ambientais ou iniciativas internas de conscientização. A personalização dos brindes com elementos visuais da empresa é um dos recursos utilizados nessas estratégias. Em ações de endomarketing, por exemplo, itens funcionais são distribuídos como parte de iniciativas internas de comunicação.

Além do aspecto promocional, brindes sustentáveis podem ser utilizados em ações educativas. Em alguns casos, a entrega dos itens é acompanhada de materiais informativos sobre consumo consciente e descarte adequado de resíduos. A adoção desse tipo de estratégia tem sido observada em diferentes segmentos, incluindo tecnologia, saúde, alimentação e educação, conforme apontam análises de mercado e comportamento do consumidor.

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