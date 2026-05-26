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Brindes em campanhas internas fortalecem o engajamento

Empresas têm utilizado brindes personalizados como parte de ações de endomarketing, reforçando valores internos, celebrando metas e integrando equi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 10h30
Brindes em campanhas internas fortalecem o engajamento
Gerada por ChatGPT

Empresas de diferentes setores têm adotado brindes personalizados como parte de ações de endomarketing voltadas ao relacionamento com colaboradores. Essas iniciativas estão presentes em atividades como treinamentos, programas de integração, reconhecimento de desempenho e datas comemorativas internas, como o Dia do Colaborador.

Levantamento publicado pela Exame aponta que, no Brasil, clima organizacional, benefícios, propósito e cultura estão entre os fatores relacionados ao engajamento dos funcionários. Nesse contexto, itens funcionais — como canecas, camisetas, cadernos e ecobags — são utilizados em ações corporativas voltadas à equipe.

A personalização desses materiais com elementos da identidade visual e mensagens institucionais também integra estratégias de comunicação interna. Estudos publicados pela Harvard Business Review apontam que práticas estruturadas de comunicação estão associadas à consolidação da cultura organizacional.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, os brindes fazem parte de estratégias de relacionamento interno: "Em campanhas corporativas, esses itens são utilizados como um ponto de contato entre a empresa e o colaborador, especialmente em ações de reconhecimento e integração".

Em processos de onboarding, empresas têm adotado kits de boas-vindas compostos por itens personalizados. De acordo com levantamento da CareerBuilder em parceria com a SilkRoad, 93% dos empregadores afirmam que a experiência de integração influencia na decisão de permanência do colaborador na empresa.

Programas de incentivo e reconhecimento também incluem o uso de brindes em ações internas. Nessas iniciativas, os materiais são utilizados em campanhas relacionadas ao alcance de metas e valorização de equipes. Estudos sobre gestão de pessoas indicam que práticas de reconhecimento estão associadas a indicadores como satisfação e retenção de colaboradores.

Além disso, brindes com características sustentáveis, como garrafas reutilizáveis e ecobags, também estão presentes em ações corporativas. Essas iniciativas podem estar relacionadas a práticas de ESG (ambiental, social e governança) adotadas por empresas em diferentes segmentos.

Relatório da Deloitte sobre tendências globais de capital humano aponta que estratégias estruturadas de engajamento e reconhecimento estão associadas a indicadores de desempenho organizacional e reputação da marca empregadora.

Em modelos de trabalho remoto ou híbrido, empresas também têm adotado o envio de kits personalizados para as residências dos colaboradores como parte das estratégias de comunicação interna.

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