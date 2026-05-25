Hospitais da Saúde Estadual recebem veículos doados pelo Ministério Público

Fotos: Comunicação Social do MPSC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu, neste mês de maio de 2026, a doação de dois veículos para reforçar a frota de duas unidades hospitalares. Os automóveis, repassados por meio de uma ação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), foram destinados ao Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPQ) e ao Hospital Nereu Ramos, ambos localizados na Grande Florianópolis.

Ao Instituto de Psiquiatria (IPQ), em São José, foi entregue um veículo modelo Ford Focus. O Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis, foi contemplado com um Chevrolet Spin. A diretora do Hospital Nereu Ramos (HNR), Bárbara Leite, destacou o impacto imediato da chegada do automóvel no dia a dia da instituição.

“Esse veículo vai contribuir bastante para a rotina hospitalar e somar imensamente à nossa frota. Temos saídas administrativas diárias, como reuniões, capacitações, além do transporte de pedidos de exames ao Hospital Universitário. Nós só temos a agradecer”, declarou a diretora.

Foto: Reprodução/Secom SC

A doação de bens móveis pelo Ministério Público é regulamentada pelo Ato n. 23/2010/PGJ. A legislação permite que itens da instituição que estão sendo renovados sejam destinados a entidades públicas prestadoras de serviços essenciais à sociedade e que tenham propósitos alinhados aos do Ministério Público.

“Trabalhamos para que os bens públicos tenham o melhor aproveitamento possível, sempre com transparência e foco no interesse coletivo, garantindo que continuem servindo à sociedade. Mais do que a transferência de veículos, esta ação representa a ampliação da capacidade de atendimento de instituições e municípios, beneficiando diretamente a população catarinense”, considerou o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos do MPSC, Rafael de Moraes Lima.

Com informações : Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC

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