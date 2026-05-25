Saúde abre inscrições para capacitação em estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa em Chapecó

Foto: Arquivo Ascom/SES

Estão abertas as inscrições para o Seminário de capacitação a profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa, nos dias 9 e 10 de junho, em Chapecó. Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o evento visa aprimorar o atendimento especializado, desenvolvendo competências específicas em enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde, para que possam oferecer um cuidado integral, eficiente e humanizado às pessoas com essas condições. As inscrições são gratuitas.

O público-alvo são profissionais de saúde — enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros atuantes na área — que trabalham em hospitais, maternidades, unidades de atenção primária nos municípios e demais instituições da rede de saúde do Estado. Também é destinado a acadêmicos de enfermagem, representantes das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) e dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacons), além de profissionais das Gerências Regionais de Saúde envolvidos nesta área de atuação.

Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa visa promover a melhoria da qualidade de vida e da autoestima dos pacientes, além de fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais para garantir uma assistência segura, de alta qualidade e alinhada às melhores práticas clínicas. A capacitação busca contribuir para a reabilitação e reinserção social dos pacientes, promovendo sua autonomia e bem-estar.

Serviço

O quê: Capacitação para profissionais que atuam com pessoas com estomias, doenças inflamatórias intestinais e epidermólise bolhosa

Quando: 09 e 10 de junho, das 07h às 18h15

Onde: Salão de Atos, Bloco B4, da UNOCHAPECÓ. Localizada na Servidão Anjo da Guarda, 295-D – Efapi, Chapecó/SC.

Inscrições: Gratuitas, no formulário: o https://eventos-escola.alesc.sc.gov.br/login/?next=/event/267/register/

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram @saude.sc