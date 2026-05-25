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Livro aborda o uso da inteligência artificial no cotidiano

Obra da executiva Cris Hohenberger apresenta metodologia para aplicação de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento profissional e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/05/2026 às 12h40
Livro aborda o uso da inteligência artificial no cotidiano
Gerada por IA - Gemini

A integração de ferramentas de inteligência artificial (IA) no cotidiano profissional e pessoal é o tema central do livro "EU & A IA", publicado pela Editora Leader. Escrita pela executiva de marketing Cris Hohenberger, a obra propõe métodos para a utilização dessas tecnologias no ambiente corporativo e na rotina diária.

A publicação ocorre em um período de expansão tecnológica no mercado de trabalho e no consumo. De acordo com o relatório Global AI Adoption 2025, desenvolvido pela Microsoft, a adoção global de ferramentas de IA generativa atingiu 16,3% da população mundial no segundo semestre de 2025, o que significa que cerca de uma em cada seis pessoas utiliza a tecnologia para atividades de aprendizado, trabalho ou resolução de problemas.

No ambiente corporativo, a tendência é similar. A pesquisa Global Survey on AI 2025, realizada pela McKinsey & Company, aponta que 88% das organizações relatam o uso regular de inteligência artificial em, ao menos, uma de suas funções de negócio.

A partir da experiência acumulada na incorporação da tecnologia em rotinas de planejamento, a obra descreve o Método PITACO. O conceito consiste em um acrônimo para os elementos Papel, Instrução, Tom, Audiência, Contexto e Output. A metodologia oferece uma estrutura orientada para que o usuário formule comandos e interações com sistemas de IA, com o objetivo de obter respostas alinhadas a metas específicas.

"O poder não está na ferramenta, mas em quem a utiliza", afirma Hohenberger. O livro também divide a abordagem em tópicos, como a análise do viés de positividade das máquinas, o desenvolvimento de assistentes de IA personalizados e a estruturação da inteligência pessoal voltada à produtividade e à criatividade.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/cris_hohenberger/

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