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ERP, IA e IoT podem reduzir custos operacionais na indústria

Transformação digital acelera na indústria brasileira e soluções integradas de gestão, inteligência artificial e conectividade se tornam base para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/05/2026 às 10h55
ERP, IA e IoT podem reduzir custos operacionais na indústria
Freepik

A indústria brasileira, em 2026, enfrenta margens reduzidas e crescimento moderado, o que tem intensificado a busca por tecnologias capazes de diminuir despesas operacionais sem comprometer a capacidade produtiva. Nesse cenário, sistemas de gestão integrada (ERP), inteligência artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) deixam de ser diferenciais competitivos e passam a ser requisitos operacionais para empresas que desejam manter relevância no mercado.

A combinação dessas tecnologias tem impacto direto na estrutura de custos. Segundo a Federação das Indústrias, a adoção de uma gestão integrada e automatizada pode gerar reduções de até 70% nas despesas operacionais. Dados globais apontam que o mercado mundial de software ERP, estimado em US$ 77,08 bilhões em 2025, deve alcançar US$ 157,07 bilhões até 2033, com taxa composta de crescimento anual de 9,5%.

No âmbito da IoT industrial, o estudo Panorama do IoT no Brasil 2025, realizado pela Associação Brasileira de Internet das Coisas (Abinc), indica que 38% das empresas fornecedoras do setor já oferecem soluções com IA embarcada, enquanto 43,7% estão em fase de desenvolvimento. As soluções conectadas da Bosch, citadas pelo TI Inside, aumentam a produtividade em até 25%, elevam a disponibilidade das máquinas em até 15% e reduzem custos de manutenção em até 25%.

A integração entre ERP e IoT viabiliza a automação preditiva, reduzindo paradas não programadas e eliminando retrabalho. Conforme publicação da Bosch Media Service Brasil, a conectividade em linhas de produção existentes pode elevar a capacidade de utilização em mais de 10% e reduzir quase à metade os custos de manutenção e inspeção de máquinas.

A IA contribui para a maximização da disponibilidade operacional ao analisar dados históricos de desempenho e manutenção, oferecendo recomendações estratégicas para prolongar a vida útil dos ativos. Análise da TI Inside destaca que a tecnologia permite otimizar reparos e reduzir custos associados. Um estudo da Honeywell revela que 94% dos líderes empresariais do setor industrial planejam expandir o uso da IA em seus empreendimentos.

Flávio Silva, CEO de uma consultoria SAP Gold Partner com duas décadas de atuação no mercado industrial, enfatiza que a transformação vai além da redução imediata de despesas. "Quando produção, finanças e logística operam integradas em uma única plataforma, a empresa deixa de apagar incêndios e passa a antecipar problemas. A redução de custos é consequência de uma gestão mais inteligente, não o ponto de partida", afirma.

Diante desse panorama, a digitalização integrada consolida-se como a principal rota de eficiência para a indústria brasileira em 2026. A adoção de ERP, IA e IoT representa uma escolha estratégica: empresas que estruturam suas operações sobre dados conectados e processos automatizados ganham previsibilidade, reduzem perdas e constroem uma base mais sólida para competir em um ambiente econômico cada vez mais dinâmico.

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