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Tenente Portela passa a oferecer Implanon na rede pública de saúde

Método contraceptivo de longa duração já está disponível nas unidades de saúde e amplia as opções de planejamento familiar oferecidas pelo SUS

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Tenente Portela
25/05/2026 às 10h14 Atualizada em 25/05/2026 às 10h28
Tenente Portela passa a oferecer Implanon na rede pública de saúde
(Foto: Ascom Tenente Portela)

A Secretaria de Saúde e Saneamento de Tenente Portela passou a disponibilizar o Implanon nas unidades básicas de saúde do município. O método contraceptivo de longa duração já começou a ser oferecido para pacientes atendidas pela rede pública, após a realização de capacitação com profissionais da área da saúde.

O Implanon é um implante anticoncepcional subdérmico de alta eficácia, com índice superior a 99%, sendo inserido na parte interna do braço por meio de um procedimento realizado com anestesia local. O dispositivo libera continuamente o hormônio etonogestrel, garantindo proteção contra a gravidez por até três anos, sem necessidade de substituição durante esse período. Após a retirada do implante, a fertilidade retorna rapidamente.

O atendimento está disponível para mulheres com idade entre 14 e 49 anos. A orientação é para que as interessadas procurem a unidade básica de saúde de referência para obter informações sobre os critérios de acesso, avaliação e encaminhamento para colocação do dispositivo.

Além da preparação das equipes das unidades de saúde, agentes comunitários também receberam orientações para auxiliar na divulgação das informações e no encaminhamento das pacientes interessadas no novo método disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



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