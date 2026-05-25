Tenente Portela passa a oferecer Implanon na rede pública de saúde

A Secretaria de Saúde e Saneamento de Tenente Portela passou a disponibilizar o Implanon nas unidades básicas de saúde do município. O método contraceptivo de longa duração já começou a ser oferecido para pacientes atendidas pela rede pública, após a realização de capacitação com profissionais da área da saúde.

O Implanon é um implante anticoncepcional subdérmico de alta eficácia, com índice superior a 99%, sendo inserido na parte interna do braço por meio de um procedimento realizado com anestesia local. O dispositivo libera continuamente o hormônio etonogestrel, garantindo proteção contra a gravidez por até três anos, sem necessidade de substituição durante esse período. Após a retirada do implante, a fertilidade retorna rapidamente.

O atendimento está disponível para mulheres com idade entre 14 e 49 anos. A orientação é para que as interessadas procurem a unidade básica de saúde de referência para obter informações sobre os critérios de acesso, avaliação e encaminhamento para colocação do dispositivo.

Além da preparação das equipes das unidades de saúde, agentes comunitários também receberam orientações para auxiliar na divulgação das informações e no encaminhamento das pacientes interessadas no novo método disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).







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