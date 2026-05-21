Sexta, 22 de Maio de 2026
6°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Convidados de sessão especial celebram atuação da medicina do trabalho

O Senado Federal realizou na tarde desta quinta-feira (21) sessão solene em comemoração aos 58 anos da Associação Nacional de Medicina do Trabalho ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
21/05/2026 às 22h10
Convidados de sessão especial celebram atuação da medicina do trabalho
O Plenário durante a sessão especial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado Federal realizou na tarde desta quinta-feira (21) sessão solene em comemoração aos 58 anos da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT). A homenagem foi proposta por meio de requerimento ( RQS 85/2026 ) apresentado pelos senadores Dr. Hiran (PP-RR), Damares Alves (Republicanos-DF) e Professora Dorinha Seabra (União-TO), entre outros.

Durante a sessão, os participantes apontaram o papel central da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ressaltaram que a atuação da medicina do trabalho vai além de exames e laudos, já que envolve prevenção, promoção da saúde e melhoria das condições laborais.

Segundo Dr. Hiran, a medicina do trabalho consolidou-se ao longo do tempo como área essencial. Ele alertou para dados preocupantes, como mais de 1.600 mortes por acidentes de trabalho em seis meses, e cerca de 472 mil afastamentos por transtornos mentais em 2024.

— Há um sofrimento que não deixa marca visível no corpo. Existe apenas uma pessoa que, em um dia qualquer, descobre que não consegue mais entrar pela porta do trabalho. É para enxergar esse invisível que a medicina do trabalho existe — afirmou.

ANAMT

A Associação Nacional de Medicina do Trabalho é uma entidade de caráter científico e profissional, sem fins lucrativos. Considerada a maior associação do gênero na América Latina, tem como diretrizes a defesa da saúde do trabalhador, o incentivo ao aprimoramento científico, a valorização profissional e a educação continuada.

O presidente da entidade, Francisco Cortes Fernandes, ressaltou a contribuição da entidade à formação de profissionais, à produção científica e ao fortalecimento da saúde ocupacional no país. Francisco alertou para o aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho e para a necessidade de adaptação a novas tecnologias.

Na sessão, foi ressaltado que a atuação da ANAMT inclui a defesa ativa da saúde dos trabalhadores e a promoção de uma cultura de cuidado e responsabilidade social. A procuradora do trabalho Gisela Nabuco Magela Sousa citou como exemplo uma denúncia apresentada pela entidade que permitiu rápida atuação do Ministério Público, resultando em um termo de ajuste de conduta.

Medicina do Trabalho

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran da Silva Gallo, ressaltou o papel estratégico da medicina do trabalho para o desenvolvimento do país. Ele chamou a atenção para desafios futuros, como novas tecnologias, mudanças nas relações de trabalho e o envelhecimento da população ativa.

José Hiran Gallo alertou para o adoecimento dos próprios médicos, causado por sobrecarga, baixa valorização e condições inadequadas de trabalho, e destacou a parceria com a ANAMT na busca por soluções.

Já Etelvino de Souza Trindade, vice-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB) para a Região Centro-Oeste, enfatizou que a medicina do trabalho evoluiu de uma atuação voltada apenas ao tratamento de acidentes para um papel estratégico na identificação de riscos, promoção da saúde e prevenção de doenças físicas e mentais, incluindo problemas como estresse eburnout.

Placa

O senador Dr. Hiran recebeu da ANAMT uma placa em reconhecimento à sua atuação parlamentar, entregue pelo presidente da entidade, Francisco Cortes Fernandes, e pela diretora científica adjunta, Rosylane Rocha.

Dr. Hiran recebe da ANAMT placa em homenagem à sua atuação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Dr. Hiran recebe da ANAMT placa em homenagem à sua atuação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Convidados e parlamentares durante a execução do Hino Nacional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Convidados e parlamentares durante a execução do Hino Nacional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Soraya Thronicke, autora do projeto, em sessão especial em abril - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Condenados por violência doméstica que continuarem a ameaçar ou se aproximar de suas vítimas durante o cumprimento da pena poderão ter a punição ag...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CCT aprova 39 outorgas de emissoras de rádio e TV

Na reunião de quarta-feira (20), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de ...

 Relator na Comissão de Assunto Sociais, Fernando Dueire foi favorável ao texto - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Aprovado projeto que aumenta piso salarial de médicos e dentistas

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou na quarta-feira (20) o projeto de lei que estabelece novo piso salarial nacional para médicos e cirurg...

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) na quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Vai à Câmara projeto que inclui no SUS vacina nonavalente contra HPV

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou na quarta-feira, 20, o projeto de lei que inclui a vacina nonavalente contra o HPV (papiloma...

 A MP 1.361/2026 libera mais recursos para as famílias que tiveram danos materiais em razão das enchentes e deslizamentos de terra no início do ano em Minas Gerais - Foto: VALTERJR
Senado Federal Há 6 horas

Medida provisória libera R$ 75 milhões para vítimas de chuvas em Minas Gerais

O governo liberou, por meio de medida provisória, R$ 75,3 milhões extras em auxílio financeiro para 10 mil famílias da Região da Zona da Mata, no s...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.35 km/h Vento
85% Umidade
2% (0mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
22°
Segunda
18° 13°
Terça
21° 14°
Quarta
22° 10°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Economia Há 3 horas

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Justiça Há 3 horas

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova aumento de pena para agressões no rosto e partes íntimas de mulheres
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,456,17 -0,41%
Ibovespa
177,649,86 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7031 (21/05/26)
03
12
40
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3691 (21/05/26)
02
03
05
08
09
10
13
14
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2926 (20/05/26)
01
02
09
11
19
27
35
43
50
61
64
65
69
72
74
75
82
89
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2959 (20/05/26)
02
14
15
16
27
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias