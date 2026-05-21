Aumento na energia impulsiona busca por sistema solar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou o acionamento da bandeira tarifária amarela para o mês de maio, encerrando uma sequência de quatro meses consecutivos de bandeira verde — período em que não havia cobrança de taxas extras na conta de luz. Esta é a primeira alteração no sistema de bandeiras realizada em 2026.

Conforme divulgado em matéria da Agência Brasil, a decisão de aplicar a bandeira amarela decorre diretamente da redução no volume de chuvas na região dos principais reservatórios do país. Com a transição para o período seco do ano, o nível dos rios baixa, reduzindo o potencial de geração das usinas hidrelétricas. Para garantir o suprimento nacional, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa acionar as usinas termelétricas, cuja operação é consideravelmente mais custosa, gerando um reflexo financeiro repassado diretamente aos consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O impacto real no bolso do consumidor

De acordo com as diretrizes regulatórias da Aneel, a bandeira amarela adiciona uma taxa extra de R$ 1,885 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Embora pareça um valor isolado pequeno, o acréscimo pesa no orçamento mensal quando somado aos reajustes tarifários anuais aplicados pelas distribuidoras locais de energia elétrica.

Famílias com consumo médio residencial de 300 kWh, por exemplo, enfrentam um aumento automático de cerca de R$ 5,65 apenas sob o efeito da bandeira. Em cenários comerciais ou industriais de médio porte, esse impacto atinge proporções muito maiores, prejudicando o planejamento financeiro e a margem de lucro de empresas e comércios. O cenário serve de alerta, pois o sistema de bandeiras funciona como um termômetro: caso a estiagem se prolongue nos próximos meses, o país poderá migrar para as bandeiras vermelhas (patamares 1 ou 2), cujas taxas extras chegam a R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Energia solar como barreira contra a inflação energética

Diante da instabilidade climática e do encarecimento contínuo da energia elétrica tradicional, a migração para fontes renováveis deixou de ser apenas uma escolha ecológica e passou a figurar como uma estratégia de planejamento financeiro. Diante desse panorama de mercado, as soluções em energia solar apresentam crescimento de demanda no cenário nacional. Segundo Thalita Menegaz, supervisora de franquias da EcoPower, o grupo atua em todos os estados do Brasil com atendimento humanizado, o que diferencia o relacionamento com o consumidor final. "Encerramos 2025 com 352 canais de vendas ativos; hoje, no início de 2026, já alcançamos 481", afirma.

Para Anderson Oliveira, CEO operacional do grupo, os dados na expansão de franquias da empresa e de colaboradores, e a perspectiva de crescimento da empresa, demonstram o aumento significativo pela busca da energia solar, visando primeiramente a redução econômica na conta de energia elétrica, mas também com a preocupação com o meio ambiente. "A energia solar apresenta uma opção de previsibilidade em relação às variações das bandeiras tarifárias da Aneel", aponta.

Como o cliente gera o insumo que consome, o impacto da cobrança da bandeira amarela — ou de eventuais bandeiras vermelhas futuras — é drasticamente minimizado, incidindo apenas sobre a taxa mínima da distribuidora. Além disso, a tecnologia fotovoltaica atual viabiliza o retorno financeiro sobre o investimento (ROI), com equipamentos de alta durabilidade e eficiência que continuam gerando economia por cerca de 25 anos.

"A EcoPower atua no desenvolvimento, instalação e manutenção de projetos fotovoltaicos personalizados para residências, empresas, indústrias e propriedades rurais. Ao instalar painéis solares, o consumidor passa a produzir a própria eletricidade a partir da luz do sol, reduzindo a dependência da rede de distribuição convencional em até 95%. Além da durabilidade do produto, com cerca de 25 anos", destaca Oliveira.

"Em um ano em que as condições climáticas voltam a ditar o preço da eletricidade no Brasil, investir em autonomia energética por meio de sistemas solares consolida-se como o caminho mais seguro para garantir estabilidade financeira e previsibilidade de custos a longo prazo", diz o executivo.