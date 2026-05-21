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João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode enfrentar Djoko

Grand Slam começa no próximo domingo (24) e vai até 7 de junho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/05/2026 às 19h16

Pela primeira vez cabeça de chave em um torneio Grand Slam, o tenista brasileiro Joao Fonseca conheceu nesta quinta-feira (21) seus possíveis adversários em Roland Garros, em Paris (França). Um deles pode ser o multicampeão sérvio Novak Djokovic, caso avance à terceira rodada do Grand Slam. Na estreia, o carioca de 19 anos terá pela frente um adversário vindo do qualificatório (qualifier) ou lucky-loser (quando um perdedor na fase final do quali herda a vaga após desistência de um tenista da chave principal). Torneio com os principais tenistas do mundo começa no próximo domingo (24) e vai até 7 de junho.

Único representante brasileiro na chave de simples masculina, Fonseca será cabeça de chave número 28. O chaveamento do Grand Slam parisiense, único disputado no saibro, foi definido hoje (21) por sorteio. Caso ganhe a estreia, Fonseca medirá forças contra outro qualifier ou lucky-loser. Outro possível adversário na segunda rodada será outro jovem tenista em ascensão no circuito: o croata Dino Prizmic, de 20 anos. Foi ele que eliminou Djokovic na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, com vitória de virada por 2 a 1.

Na projeção para as oitavas de final, está o norueguês Casper Ruud (17º), recém vice-campeão no Masters de Roma, ou o norte-americano Tommy Paul (26º).


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Bia Haddad terá britânica na estreia

Na chave principal feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia já sabe contra quem irá estrear: será a britânica Francesca Jones (105ª no ranking). Será a terceiro encontro entre as duas, sendo que Bia levou a melhor nos embates anteriores – Montreaux (Suíça) e Villa Maria (Argentina), ambos em 2021. Atualmente, a paulista de 29 anos ocupa a 78ª posição no ranking, mas deve deixar o top 100 na próxima segunda (25), dia da atualização da lista da WTA (Women’s Tennis Association (WTA).

Caso Bia Haddad avance, ela terá pela frente uma qualifier ou a tcheca Mariel Bouzkova (27ª). Em caso de classificação à terceira rodada, Bia poderá ter como adversária a jovem russa Mirra Andreeva (8ª), de apenas 19 anos.

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