Sexta, 22 de Maio de 2026
6°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS

Produção nacional deve reduzir custos e aumentar alcance do tratamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/05/2026 às 18h42
Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O medicamento de alto custo cladribina oral, que já é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a pacientes com esclerose múltipla, passará a ser produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com isso, os custos de aquisição devem cair, permitindo que mais pacientes recebam a medicação.

Sob o nome comercial Mavenclad, a medicação foi incorporada ao SUS em 2023 para o uso de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) altamente ativa, ou seja, que apresentam surtos frequentes ou progressão rápida da doença, apesar de já utilizarem a terapia de base.

Atualmente, o custo médio do tratamento para cada paciente é de quase R$ 140 mil em cinco anos. A estimativa é de que cerca de 3,2 mil pessoas apresentem a doença com alta atividade no país.

No entanto, mais de 30 mil brasileiros convivem com a esclerose múltipla do tipo remitente-recorrente, o mais comum, caracterizado por episódios de surtos, intercalados com períodos de remissão.

A esclerose múltipla é uma doença crônica degenerativa que afeta o cérebro e a medula espinhal. Ela pode evoluir de forma lenta ou rápida e os pacientes apresentam graus de comprometimento diversos. Em algumas pessoas, as consequências podem ser bastante severas, como cegueira, paralisia e perda das funções cognitivas.

A cladribina é o primeiro tratamento oral de curta duração, com eficácia prolongada no controle da EMRR. Por isso, foi incluída na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde.

Resultados de estudos recentes, apresentados no 39º Congresso do Comitê Europeu para Tratamento e Investigação em Esclerose Múltipla (ECTRIMS), mostraram que os pacientes que fizeram uso do remédio tiveram a lesão neuronal reduzida em dois anos. Outras pesquisas verificaram que 81% deles conseguiram andar sem nenhum apoio e mais da metade não necessitou de mais nenhum outro medicamento.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Parceria

A parceria para a produção nacional será firmada entre o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) da Fiocruz, a farmacêutica Merck, produtora do Mavenclad, e a indústria química-farmacêutica Nortec.

Segundo a diretora de Farmanguinhos, Silvia Santos, este será o primeiro medicamento produzido pelo Instituto para o tratamento da esclerose múltipla.

"A parceria reafirma o nosso compromisso com o fortalecimento do SUS e com a promoção do acesso a tratamentos inovadores, produzidos em território nacional. É um caminho importante para a transformação de políticas públicas em cuidado real para quem mais precisa", complementa Silvia.

O Instituto da Fiocruz tem sua produção voltada para as terapias de alto valor, que tratam principalmente doenças negligenciadas.

De acordo com o presidente da Fiocruz, Mario Moreira, essas parcerias estreitam os laços tecnológicos da Fundação com seus parceiros nacionais e internacionais, além de ressaltar o valor estratégico dos laboratórios públicos.

"Consolidar o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, para garantir a sustentabilidade dos programas do SUS, gerando empregos especializados, reduzindo preços e mantendo a qualidade dos produtos".

A Fundação tem mais dois acordos de parceria em andamento com a Merck, envolvendo a produção de outra terapia para a esclerose, a betainterferona 1a, e de um medicamento para tratar a esquistossomose em crianças.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 6 horas

Governo do Estado alerta sobre importância da vacinação contra o sarampo antes de viagens internacionais

A proximidade dos jogos da Copa do Mundo Fifa 2026 (que será realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá) e o aumento do fluxo de viajantes...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Sala de Apoio à Amamentação é inaugurada em Irani e fortalece políticas de saúde materno-infantil

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), por meio da Regional de Saúde de Concórdia, participou nesta terça-feira, ...

 Imagem do Magnific/SohagShantonur
Saúde Há 11 horas

Medicina do estilo de vida redefine tratamento do peso

Mudanças sustentadas em alimentação e prática de atividade física estão entre os fatores associados à prevenção de doenças crônicas e longevidade e...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Estado fortalece assistência pediátrica com primeira cirurgia de coluna no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí

Fotos: Hospital Infantil Pequeno AnjoO Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, realizou a primeira cirurgia de alta complexidade de coluna, um m...

 Imagem do Magnific/tongcom
Saúde Há 11 horas

Acupuntura se consolida como prática terapêutica

Dr. Zhang Zhengxu, formado na Universidade de Medicina Chinesa de Xangai, explica como a acupuntura atua no equilíbrio físico e emocional, auxilian...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.35 km/h Vento
85% Umidade
2% (0mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
22°
Segunda
18° 13°
Terça
21° 14°
Quarta
22° 10°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Economia Há 3 horas

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Justiça Há 3 horas

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova aumento de pena para agressões no rosto e partes íntimas de mulheres
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,456,17 -0,41%
Ibovespa
177,649,86 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7031 (21/05/26)
03
12
40
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3691 (21/05/26)
02
03
05
08
09
10
13
14
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2926 (20/05/26)
01
02
09
11
19
27
35
43
50
61
64
65
69
72
74
75
82
89
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2959 (20/05/26)
02
14
15
16
27
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias