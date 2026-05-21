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Sala de Apoio à Amamentação é inaugurada em Irani e fortalece políticas de saúde materno-infantil

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), por meio da Regional de Saúde de Concórdia, participou nesta terça-feira, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/05/2026 às 17h28
Sala de Apoio à Amamentação é inaugurada em Irani e fortalece políticas de saúde materno-infantil
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), por meio da Regional de Saúde de Concórdia, participou nesta terça-feira, 20, da inauguração da Sala de Apoio à Amamentação do projeto Mulher Trabalhadora que Amamenta, no município de Irani, no Alto Uruguai Catarinense. O serviço foi implantado na Unidade Básica de Saúde João Gilberto Medeiros dos Santos.

A iniciativa representa o primeiro passo para a futura certificação junto à Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SES/SC e ao Ministério da Saúde, fortalecendo estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nos ambientes de trabalho. A implantação contou com o apoio do Rotary Club de Irani.

A Sala de Apoio à Amamentação tem como objetivo oferecer acolhimento e suporte às mulheres trabalhadoras que retornam da licença-maternidade, possibilitando a continuidade da amamentação e a manutenção da oferta do leite materno aos filhos durante a jornada de trabalho. 

O espaço permite que as mulheres realizem a retirada e o armazenamento do leite materno em condições adequadas, garantindo um ambiente seguro, confortável e humanizado. A ação reafirma o compromisso com a saúde materno-infantil, a valorização da mulher trabalhadora e a promoção do aleitamento materno como estratégia essencial para o desenvolvimento saudável das crianças.

A Secretaria de Estado da Saúde destaca que iniciativas como essa fortalecem as políticas públicas voltadas à primeira infância e à saúde da mulher, além de incentivar instituições públicas, privadas e mistas a aderirem às práticas de apoio à amamentação no ambiente de trabalho.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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