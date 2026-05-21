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Estado fortalece assistência pediátrica com primeira cirurgia de coluna no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí

Fotos: Hospital Infantil Pequeno AnjoO Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, realizou a primeira cirurgia de alta complexidade de coluna, um m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
21/05/2026 às 16h48
Estado fortalece assistência pediátrica com primeira cirurgia de coluna no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Hospital Infantil Pequeno Anjo

O Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, realizou a primeira cirurgia de alta complexidade de coluna, um marco para a assistência em saúde pediátrica na região da Foz do Rio Itajaí. Desde 2023, a unidade já executa cirurgias ortopédicas com habilitação estadual concedida pelo Governo de Santa Catarina e, em maio deste ano, passou a realizar também procedimentos de alta complexidade na coluna. A unidade integra a rede estadual da Política de Valorização Hospitalar.

A cirurgia foi realizada em Luiz Felipi Gonçalves, de 13 anos, diagnosticado com escoliose grave há cerca de dois anos. A família reside no município de Luiz Alves. O caso apresentava uma curvatura de aproximadamente 75 graus, caracterizando um quadro avançado da doença.

“A descoberta foi acidental e, quando investigamos, a escoliose já estava em estágio grave. Hoje, graças a Deus, ele está muito bem. Sou profundamente grata à equipe médica e a todos que nos apoiaram. Espero que muitas outras crianças possam se beneficiar desse procedimento”, relata a mãe, Luciana Rech Gonçalves.

O paciente destaca que, antes da cirurgia, sua rotina era bastante limitada. “Eu não podia praticar esportes e precisava ter muito cuidado com a postura. Sou muito grato a toda a equipe e estou feliz por poder retomar uma vida normal”, comemora Luiz Felipi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O procedimento foi conduzido pelos cirurgiões Cristiano Carvalho Sansão e Thiago da Cunha Casas, com monitorização neurofisiológica realizada pelo neurocirurgião Luciano Silveira. A cirurgia representa um avanço significativo na ampliação da capacidade assistencial do hospital, permitindo que crianças e adolescentes tenham acesso a procedimentos de alta complexidade na própria região, sem a necessidade de deslocamento para centros distantes.

“As cirurgias de alta complexidade da coluna exigem tecnologia avançada e equipes altamente especializadas. Deformidades como escoliose e hipercifose podem gerar impactos importantes ao longo da vida, especialmente quando não tratadas precocemente”, explica Cristiano Carvalho Sansão.

A neuromonitorização contínua foi um dos diferenciais do procedimento. “Esse recurso permite acompanhar, em tempo real, a medula e os nervos, aumentando a segurança durante a correção da deformidade”, ressalta o Thiago da Cunha Casas.

As cirurgias ortopédicas de alta complexidade, incluindo as de coluna, são 100% públicas, com custeio da Secretaria de Estado da Saúde (SES). “É uma conquista para Itajaí e toda a região. O hospital se estruturou com profissionais especializados e contou com o apoio da Secretaria de Estadual de Saúde e do governador Jorginho Mello para viabilizar esse novo serviço”, afirma o neurocirurgião Luciano Silveira.

Referência pediátrica na Foz do Rio Itajaí, o Hospital Infantil Pequeno Anjo atende crianças de 0 a 14 anos dos municípios da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu (AMFRI), além de outras regiões de Santa Catarina em casos de urgência e emergência.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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