Smartwatches premium da Huawei entram em promoção

A Huawei realiza uma campanha promocional especial no próximo dia 25 de maio em sua loja oficial na Shopee, destacando modelos premium da linha GT de smartwatches da marca. A ação acontece por tempo limitado e reúne dispositivos voltados tanto para usuários com rotina esportiva quanto para consumidores que buscam monitoramento inteligente de saúde e bem-estar.

Entre os modelos participantes estão o HUAWEI GT Runner 2 e o HUAWEI Watch GT 6 Pro, smartwatches desenvolvidos para diferentes perfis de uso, combinando design sofisticado, longa duração de bateria e recursos avançados de conectividade. Compatíveis com Android e iOS, os dispositivos ampliam a integração com diferentes ecossistemas e oferecem experiência inteligente para o uso cotidiano.

Voltado especialmente para corredores e usuários com estilo de vida ativo, o HUAWEI GT Runner 2 traz construção leve e confortável, além de métricas inteligentes para acompanhamento esportivo. O modelo conta com GPS avançado para rastreamento de percursos ao ar livre, monitoramento preciso de treinos e suporte para modalidades como corrida, caminhada, ciclismo e treino funcional. A autonomia de bateria pode chegar a até 14 dias de uso.

Já o HUAWEI Watch GT 6 Pro aposta em acabamento premium e funcionalidades voltadas ao monitoramento de saúde. O smartwatch oferece recursos como acompanhamento de frequência cardíaca, oxigenação do sangue (SpO₂), qualidade do sono e diferentes modos esportivos, além de resistência à água e bateria de longa duração. A autonomia pode chegar a até 21 dias, com até 12 dias em uso típico, até sete dias com a função Always On Display (AOD) ativada e até 40 horas no modo esportivo outdoor.

Além dos smartwatches, a Huawei também inicia as vendas da nova HUAWEI MatePad 11.5 nas lojas oficiais da marca na Shopee, Mercado Livre e Amazon. O tablet chega ao mercado brasileiro com foco em produtividade e entretenimento, reunindo tela ampla de 11,5 polegadas e recursos multitarefa voltados para estudos, trabalho e consumo de conteúdo.

O modelo incorpora a nova tela HUAWEI FullView PaperMatte Edition com resolução 2200 x 1440 e taxa de atualização de 120 Hz. A tecnologia antirreflexo em nível nanométrico reduz até 99% das interferências de luz ambiente, proporcionando uma experiência de leitura e visualização mais confortável, com menos fadiga visual. O dispositivo conta ainda com proporção de tela 3:2 e relação tela-corpo de 86%, ampliando a área útil para produtividade e navegação.

Com a campanha, a Huawei reforça sua estratégia de ampliar o acesso a dispositivos premium no Brasil, combinando design e funcionalidades avançadas em diferentes categorias de produtos.