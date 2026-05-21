Bianca Martins, ex-Gurias do Yucumã, é convocada para a Seleção Brasileira

A zagueira Bianca Martins, natural de Derrubadas e criada em Tenente Portela, foi novamente convocada para defender a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. A atleta disputará amistosos internacionais em Portugal contra Finlândia, Coreia do Sul e Portugal. A equipe enfrentará a Finlândia, no dia 3 de junho, a Coreia do Sul, no dia 6, e Portugal, no dia 9.

Bianca iniciou sua trajetória no futebol pelas Gurias do Yucumã, projeto do Flamengo de São Pedro, em Tenente Portela, reconhecido pela formação de atletas femininas no interior gaúcho. O talento da defensora chamou atenção nas competições regionais e abriu portas para sua chegada ao Sport Club Internacional em 2022.



No Inter, Bianca passou pelas categorias de base, foi capitã da equipe sub-20 e conquistou espaço no elenco profissional das Gurias Coloradas. Neste ano, também integrou a Seleção Brasileira campeã do Sul-Americano Sub-20 disputado no Paraguai.

Aos 20 anos, Bianca Martins segue em ascensão no futebol feminino brasileiro e se firma como uma das promessas da nova geração da modalidade.





