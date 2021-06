Poder Executivo de Derrubadas e Cooperyucumã discutem parceria em projetos visando mais emprego e renda

Foi realizada na última sexta-feira (28), na sede administrativa da Prefeitura de Derrubadas, uma importante reunião envolvendo a diretoria da Cooperyucumã, servidores da EMATER local, Prefeito e Vice-Prefeito, Alair Cemin e Miro Mülbeier, além de Secretários Municipais e Vereadores.

O evento teve por objetivo, recepcionar a diretoria da Cooperativa Mista Yucumã, por seu Presidente Derli Vendruscolo e o Diretor Administrativo Almir Bagega; os quais explanaram sobre os objetivos da Cooperyucumã e a parceria pretendida com o Poder Executivo Municipal.

Na ocasião foram abordados os seguintes projetos:

a) Fábrica de Ração;

b) Ampliação e Melhorias da Infraestrutura da Cooperyucumã (Mercado e Agropecuária);

c) Construção de Unidade de Fabricação de Queijos;

d) Incentivos da Secretaria da Agricultura aos produtores de leite;

e) Assessoramento Técnico da Emater, escritório local à Cooperycumã;

A reunião foi de extrema importância e marcou o início de novos projetos e ações que poderão ser desenvolvidos em conjunto com a Prefeitura de Derrubadas, EMATER e Cooperyucumã, primando pelo crescimento e desenvolvimento da cooperativa na geração de mais empregos e renda.

