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Gabriel Souza assina convênio para reformar telhado de hospital em Paraíso do Sul e anuncia habilitação em programa estadual

Em Paraíso do Sul, o governador em exercício Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, assinaram na sexta-feira (15/5) um convênio c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/05/2026 às 00h30
Gabriel Souza assina convênio para reformar telhado de hospital em Paraíso do Sul e anuncia habilitação em programa estadual
Além de Paraíso do Sul, a instituição hospitalar também presta atendimento a pacientes de Agudo, Cerro Branco e Novo Cabrais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Em Paraíso do Sul, o governador em exercício Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, assinaram na sexta-feira (15/5) um convênio com o Hospital Paraíso – Associação Assistencial e Beneficente para reforma do telhado da instituição. O documento formaliza o repasse de R$ 500 mil, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Durante a agenda, Gabriel também anunciou que o hospital será habilitado no programa estadual de incentivo aos hospitais de pequeno porte (HPP) e passará a receber R$ 50 mil mensais para auxiliar na manutenção dos serviços prestados à comunidade.

“Quando investimos na estrutura de um hospital, estamos investindo diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. Nosso governo tem trabalhado para fortalecer a rede hospitalar regional, garantindo melhores condições para pacientes, profissionais da saúde e para toda a comunidade que depende desses serviços. Além disso, os hospitais de pequeno porte têm um papel fundamental para as comunidades do interior, porque garantem atendimento próximo das pessoas e ajudam a desafogar os grandes centros”, afirmou Gabriel.

Localizado na 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Paraíso do Sul tem 6.519 habitantes, que são atendidos pelo Hospital Paraíso. A instituição hospitalar também presta atendimento a pacientes de Agudo, Cerro Branco e Novo Cabrais, municípios vizinhos. Gabriel também destacou que os novos recursos vão contribuir para ampliar a segurança financeira da instituição e melhorar as condições de atendimento. “Além da reforma estrutural, estamos garantindo um apoio permanente para o custeio do hospital. Isso dá mais estabilidade para a instituição continuar atendendo a comunidade com qualidade e segurança”, disse.

“Além da reforma, estamos garantindo apoio permanente para dar mais estabilidade para o hospital
“Além da reforma, estamos garantindo apoio permanente para dar mais estabilidade para o hospital", disse Gabriel -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Com o valor destinado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital Paraíso fará a substituição do telhado, retirando a estrutura de madeira para a instalação de estrutura metálica. As atuais telhas de argila também serão trocadas. A reforma da cobertura se tornou necessária devido ao desgaste da edificação, que já possui 70 anos e apresenta infiltrações e goteiras, comprometendo a segurança da infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados.

A substituição será amparada por um projeto técnico realizado por engenheiro civil habilitado, garantindo a proteção patrimonial e a correta execução dos serviços previstos no convênio. O convênio integra os investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde, que já soma mais de R$ 1,16 bilhão em anúncios para hospitais e serviços de saúde em diferentes regiões do Rio Grande do Sul desde 2021. Além disso, os repasses estaduais à rede hospitalar foram ampliados por meio do Programa Assistir, passando de R$ 778,5 milhões em 2021 para R$ 1,19 bilhão em 2025.

Programa voltado a pequenos hospitais oferece R$ 50 mil mensais para auxiliar na manutenção dos serviços prestados à comunidade -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Programa voltado a pequenos hospitais oferece R$ 50 mil mensais para auxiliar na manutenção dos serviços prestados à comunidade -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

9ª Kolonie Fest

Ainda em Paraíso do Sul, Gabriel visitou a 9ª Kolonie Fest – Feira Comercial e Agroindustrial de Paraíso do Sul, realizada entre os dias 14 e 17 de maio, no Ginásio Municipal e arredores, dentro das comemorações pelos 38 anos do município. Promovido pela ProParaíso e pela prefeitura, o evento reúne atrações culturais, expositores do comércio e da agroindústria, além de espaços voltados ao empreendedorismo local.

Entre as novidades desta edição está o Pavilhão da Agricultura Familiar, com 20 agroindústrias locais e regionais e, neste ano, contou com aportes de R$ 60 mil do governo do Estado. A programação também inclui apresentações culturais, espaços para artistas locais, artesanato e atividades voltadas à valorização das tradições e ao fortalecimento da economia do município.

Durante a visita, Gabriel destacou a importância de iniciativas que incentivam o desenvolvimento regional e fortalecem os pequenos empreendedores. “Eventos como a Kolonie Fest valorizam a cultura local, movimentam a economia e criam oportunidades para empreendedores, produtores e agroindústrias mostrarem o potencial da região. É uma feira que fortalece o sentimento de comunidade e ajuda a impulsionar o desenvolvimento do município”, concluiu.

Gabriel destacou a importância da Kolonie Fest por valorizar a cultura local, movimentar a economia e criar oportunidades locais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel destacou a importância da Kolonie Fest por valorizar a cultura local, movimentar a economia e criar oportunidades locais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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