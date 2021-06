Redentora projeta revitalização do Estádio Ricardo Tesche

O prefeito de Redentora Nilson Paulo Costa, divulgou através das suas redes sociais imagens do projeto de revitalização do Estádio Municipal Ricardo Tesche.

Uma ampla reforma no local era uma cobrança que já durava anos no meio futebolístico de Redentora, visto que o estádio, que já foi palco de grandes competições locais e regionais.

Pelas imagens postadas pelo prefeito o estádio vai ganhar uma repaginação em sua fachada e também na parte interna, usando parte da estrutura já existente e melhorando as condições de copa, vestiários e alambrados, deixando o ambiente mais moderno e confortável.

O prefeito não divulgou detalhe sobre as obras, mas teve uma grande resposta positiva na publicação.

