Teste descarta Influenza Aviária em aves mortas no Zoológico de Sapucaia do Sul

Os resultados do teste realizado nos cisnes que morreram na quarta-feira (13/5) no Zoológico de Sapucaia do Sul deram negativo para Influenza Aviária. Mesmo assim, as investigações continuam e o parque permanecerá fechado. Os veterinários do zoológico seguem monitorando possíveis sintomas nos demais animais.

Leia a nota na íntegra

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) informa que o resultado do teste para síndrome respiratória nervosa deu negativo, descartando Influenza Aviária nas aves do Zoológico de Sapucaia do Sul. O resultado foi liberado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA) na tarde desta sexta-feira (15/5).

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura informa que o parque permanecerá fechado para prosseguimento das investigações sobre possíveis causas e a adoção de protocolos que garantam a segurança das pessoas e dos animais.