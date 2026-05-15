Gurias do Yucumã enfrentam o Internacional no Gauchão Feminino Sub-15

Campanha da equipe portelense, até o momento, é de 100% de aproveitamento (Foto: Divulgação/Gurias do Yucumã)

De olho na liderança do Grupo A do Gauchão Feminino Sub-15, as Gurias do Yucumã recebem o Internacional de Porto Alegre neste sábado (16/5). A partida ocorrerá no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, a partir das 15h. A rodada encerra a primeira fase da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

As duas equipes somam nove pontos e já garantiram vaga nas semifinais. As coloradas levam vantagem nos critérios de desempate. O selecionado portelense precisa vencer para assumir o topo da tabela e, com isso, evitar um possível enfrentamento com o Grêmio – atual campeão do Gauchão Feminino Sub-15.

A campanha das Gurias do Yucumã, até o momento, é de 100% de aproveitamento. São três jogos com vitória. Os resultados positivos foram obtidos nos confrontos contra o Aimoré de São Leopoldo, APAFUT de Caxias do Sul e AEVAT de Estrela. O time marcou nove gols e sofreu dois.

ÚLTIMA RODADA DA 1ª FASE

Em Caxias do Sul:

- APAFUT x Aimoré;

Em Tenente Portela:

- Gurias do Yucumã x Internacional;

Em Candiota:

- As Mina de Candiota x Guarani-VA;

Em Pelotas:

- Pelotas x Grêmio;

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