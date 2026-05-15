Gurias do Yucumã enfrentam o Internacional no Gauchão Feminino Sub-15

De olho na liderança do Grupo A do Gauchão Feminino Sub-15, as Gurias do Yucumã recebem o Internacional de Porto Alegre neste sábado (16/5). A partida ocorrerá no distrito de São Pedro, em Tenente Portela, a partir das 15h. A rodada encerra a primeira fase da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
As duas equipes somam nove pontos e já garantiram vaga nas semifinais. As coloradas levam vantagem nos critérios de desempate. O selecionado portelense precisa vencer para assumir o topo da tabela e, com isso, evitar um possível enfrentamento com o Grêmio – atual campeão do Gauchão Feminino Sub-15.
A campanha das Gurias do Yucumã, até o momento, é de 100% de aproveitamento. São três jogos com vitória. Os resultados positivos foram obtidos nos confrontos contra o Aimoré de São Leopoldo, APAFUT de Caxias do Sul e AEVAT de Estrela. O time marcou nove gols e sofreu dois.
ÚLTIMA RODADA DA 1ª FASE
Em Caxias do Sul:
- APAFUT x Aimoré;
Em Tenente Portela:
- Gurias do Yucumã x Internacional;
Em Candiota:
- As Mina de Candiota x Guarani-VA;
Em Pelotas:
- Pelotas x Grêmio;
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