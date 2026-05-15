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Governo do Estado entrega revitalização de setores no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó

Foto: Setor de Comunicação do HROO Governo do Estado entregou nesta sexta-feira, 15, a revitalização de diferentes setores do Hospital Regional do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/05/2026 às 15h45
Governo do Estado entrega revitalização de setores no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Setor de Comunicação do HRO

O Governo do Estado entregou nesta sexta-feira, 15, a revitalização de diferentes setores do Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. As melhorias visam garantir mais conforto e qualidade no atendimento prestado. Desde que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) assumiu a contratualização do hospital, tem sido investido em obras e ampliação de serviços oferecidos à população do Grande Oeste.

“São espaços que garantem mais acolhimento aos pacientes em tratamento oncológico e em outros setores do Hospital Regional do Oeste. Com isso, conseguimos proporcionar mais saúde para a população e dignidade no atendimento. Seguimos com obras em andamento, que em breve também serão entregues, sempre buscando melhorar a assistência. Essa é a orientação do governador Jorginho Mello, ampliar e qualificar a saúde em Santa Catarina, oferecendo melhores estruturas e maior qualidade de vida para o catarinense”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as áreas aprimoradas estão a Sala de Acolhimento da UTI Geral do 6º andar do Bloco M, que recebeu aparador, poltronas e reestruturação do espaço. As salas de espera do 6º e 8º andares ganharam novas persianas, assim como a Sala de Acolhimento do 7º andar que também recebeu novo mobiliário.

A iniciativa incluiu implantação do Sino da Esperança no 8º andar, a reforma geral da Capela e a pintura para adesivação artística das paredes da Oncologia Adulto, no 7º e 8º andares, e da sala de acolhimento da UTI Geral no 6º andar. O projeto contemplou ainda a ambientação dos 7º e 8º andares do Bloco M e da Sala de Espera da Radioterapia, além da entrega de equipamentos e melhorias estruturais em diferentes setores oncológicos do hospital. As ações foram viabilizadas por meio de doações e investimentos que somam mais de R$ 300 mil.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

As intervenções tornam os ambientes mais agradáveis, modernos e receptivos. Assim como os equipamentos oferecem mais praticidade e suporte às rotinas hospitalares, beneficiando tanto pacientes e acompanhantes quanto os profissionais de saúde.

“As melhorias representam mais conforto, acolhimento e dignidade para aqueles que enfrentam momentos delicados dentro da nossa instituição. Estamos proporcionando ambientes mais funcionais, contribuindo positivamente para o processo de tratamento e recuperação”, salientou a Superintendente Assistencial do HRO, Priscila Ávila Pereira.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Desde 2023, o Governo do Estado tem investido na qualificação das estruturas de saúde pública. No Hospital Regional do Oeste foi repassado R$ 8 milhões para manutenção dos serviços da unidade, a abertura de novos leitos, a implantação de um setor de Gestão da Qualidade, entrega da Ala Pediátrica, renovação da Oncologia Pediátrica e reativação da Classe de Atendimento Escolar Hospitalar. Também foi aportado R$ 3,6 milhões para a reforma do telhado, já concluída, e R$ 6 milhões para toda a obra do pronto-atendimento, que está em andamento.

O Hospital Regional do Oeste é uma unidade do Governo do Estado, gerida pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALFV). 

Com informações do Setor de Comunicação do HRO

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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