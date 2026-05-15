28% da população de Tenente Portela é atendida pelo Bolsa Família

O município de Tenente Portela possui atualmente cerca de 14.820 habitantes, conforme estimativa do IBGE. Dados apontam que aproximadamente 1.393 famílias recebem o benefício do Bolsa Família na cidade.

Considerando uma média de três pessoas por família, mais de 4 mil moradores são atendidos pelo programa social. O número representa cerca de 28% da população total do município.

O repasse mensal do Bolsa Família em Tenente Portela ultrapassa R$ 964 mil. Enquanto isso, cerca de 3 mil pessoas atuam com carteira assinada no município.

Os trabalhadores formais representam aproximadamente 20,2% da população local. Entre janeiro e fevereiro de 2026, foram registradas 245 admissões e 234 desligamentos.

As áreas que mais empregam são enfermagem, comércio varejista e serviços administrativos. A remuneração média dos trabalhadores formais gira em torno de R$ 2,7 mil mensais.Os dados demonstram a relevância da assistência social e da geração de empregos para a economia local.

Os dados foram apurados junto ao site do IBGE e do Governo Federal.

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