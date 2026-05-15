Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa mantém suspensão de fabricação e recolhimento de produtos Ypê

Produtos de lotes com final 1 estão contaminados com bactéria

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/05/2026 às 14h30
Anvisa mantém suspensão de fabricação e recolhimento de produtos Ypê
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de produtos da marca Ypê, com final 1.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (15), em Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada.

A fabricação e a comercialização de produtos da marca haviam sido suspensas pela Anvisa por "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade”, como informou a agência.

Como a empresa recorreu, a decisão da Anvisa foi suspensa. Com a suspensão, a empresa poderia, inclusive, voltar a comercializar os lotes contaminados dos produtos, o que não ocorreu.

Segundo a Anvisa, a suspensão de decisões como esta ocorre automaticamente, sempre que uma empresa recorre.

Reunião extraordinária

Nesta sexta, com a votação da Anvisa, a Resolução 1834 volta a valer. Assim, produtos da Ypê com lotes que terminam em 1, elencados na resolução voltam a ter venda e uso proibidos.

A Anvisa ainda precisará votar o mérito do recurso da empresa, com análise dos argumentos.

Entenda o caso

No último dia 7, a Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de lotes de produtos da marca Ypê com numeração final 1. A lista inclui detergente, sabão líquido para roupas e desinfetantes.

Um dos principais problemas é a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa , que é resistente a antibióticos e pode causar uma série de problemas em pessoas imunocomprometidas, desde infecção urinária até infecção respiratória em pessoas que têm problemas de pulmão crônicos, como enfisema, ou em pessoas submetidas a tratamento com cateter na veia.

>> Confira a lista de produtos contaminados com lotes que terminam em 1:

  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças com enzimas ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava Louças concentrado Ypê Green
  • Lava Louças Ypê Clear
  • Lava Louças Ypê Green
  • Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power ACT
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de uso geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava roupas Tixan Power ACT

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 15 minutos

"Aqui não tem dinheiro do Vorcaro”, diz Lula em visita a hospital

Presidente anunciou pacote de R$ 2,2 bi para tratamento de câncer

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Saúde estadual fortalece rede de assistência no segundo dia de roteiro no Grande Oeste

Foto: Divulgação Ascom/SESCom o objetivo de alinhar estratégias e fortalecer a rede de saúde, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, part...
Saúde Há 2 horas

Governo anuncia R$ 2,2 bi para tratamentos contra o câncer pelo SUS

Valor é o maior já registrado na rede pública de saúde

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

SP inicia na segunda vacinação contra influenza para toda população

Pessoas de todas as idades poderão receber o imunizante

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Em Indaial, Samu celebra 20 anos com Seminário de Urgência e Emergência

Foto: Comunicação/Prefeitura de IndaialHá 20 anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atua no cuidado e salvamento de vidas em Indai...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
0.98 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Proteção logística integra seguros, rastreio e tecnologia
Esportes Há 14 minutos

Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia
Câmara Há 14 minutos

Comissão discute os efeitos do caso Master sobre aplicações financeiras de regimes de previdência
Saúde Há 15 minutos

"Aqui não tem dinheiro do Vorcaro”, diz Lula em visita a hospital
proteção Infantil Há 19 minutos

Conselho Tutelar promoverá caminhada e reforça campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,70%
Euro
R$ 5,89 +1,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 425,318,52 -2,76%
Ibovespa
177,027,28 pts -0.75%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias