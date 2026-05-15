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Saúde estadual fortalece rede de assistência no segundo dia de roteiro no Grande Oeste

Foto: Divulgação Ascom/SESCom o objetivo de alinhar estratégias e fortalecer a rede de saúde, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, part...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/05/2026 às 13h52
Saúde estadual fortalece rede de assistência no segundo dia de roteiro no Grande Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Ascom/SES

Com o objetivo de alinhar estratégias e fortalecer a rede de saúde, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou nesta quinta-feira, 14, de uma reunião ampliada da Comissão Intergestores Regional (CIR), em Chapecó. O encontro, organizado pela Gerência Regional de Saúde (Gersa) do Oeste, reuniu gestores municipais e equipes técnicas para planejar ações integradas no território. O gestor também esteve nos Hospitais de Caxambu do Sul e de Coronel Freitas.

“O Governo do Estado tem realizado investimentos significativos em todo o Grande Oeste, em parceria com as prefeituras e secretarias municipais. Cumprimos a determinação do governador Jorginho Mello, já colhendo resultados expressivos e planejando o futuro. O foco é aprimorar a oferta de serviços para a população por meio da colaboração técnica e financeira”, destacou o secretário Diogo Demarchi.

A agenda incluiu uma visita técnica ao Hospital Padre Luiz Heinen, em Caxambu do Sul, unidade que realiza entre 1.600 e 2.000 atendimentos mensais em urgência e emergência. Com a nova contratualização firmada com o Governo do Estado em abril de 2026, o hospital expandiu seus serviços, passando a oferecer cirurgias e consultas em especialidades como ortopedia, ginecologia, urologia e vascular.

O diretor administrativo da unidade, Jean Carlos Paulo Kunz, apresentou ao secretário as obras de ampliação, que totalizam mais de 7 mil metros quadrados. Com a conclusão, a unidade será um hospital de Médio Porte e Alta Complexidade, dispondo de 124 leitos — sendo 24 de UTI adulto —, além de um moderno Centro de Diagnóstico por Imagem, equipado com tomografia e ressonância magnética, ampliando os serviços ofertados.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“A reforma do prédio está na segunda etapa e contará com 124 leitos. A primeira parte, que englobou o Centro Cirúrgico e a Central de Material e Esterilização, foi financiada com um aporte de R$ 582 mil da SES e R$ 1,5 milhão do Município de Caxambu do Sul. Para a segunda etapa o aporte foi de R$ 3 milhões do município e o restante ainda está sendo captado”, explica o diretor Jean Carlos.

O roteiro foi finalizado com a visita ao Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS), em Coronel Freitas. A instituição oferece atendimento pelo SUS na região, com pronto-socorro, suporte diagnóstico e internação clínica em seus 27 leitos.

Para o diretor do HNSS, Edinei Francisco Barros, a presença da gestão estadual é fundamental. “A visita do secretário proporciona uma aproximação com a nossa realidade diária, permitindo que ele conheça nossas demandas e potencialidades, fortalecendo o diálogo entre a gestão pública e o hospital”, afirma Barros.

As duas unidades hospitalares integram a rede de saúde beneficiada pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, recebendo um incentivo fixo mensal para qualificar a assistência. Além disso, as unidades têm pactuado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a realização de cirurgias eletivas, com pagamentos mediante produção.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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