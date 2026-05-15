Em Indaial, Samu celebra 20 anos com Seminário de Urgência e Emergência

Foto: Comunicação/Prefeitura de Indaial

Há 20 anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atua no cuidado e salvamento de vidas em Indaial. Para marcar a data foi realizado nesta quinta-feira,14, o Seminário de Urgência e Emergência, reunindo profissionais da saúde e colaboradores para um dia de capacitação.

O evento contou com uma programação voltada à atualização de conhecimentos, ao aprimoramento das práticas assistenciais e ao fortalecimento da integração entre as equipes. A iniciativa busca contribuir para um atendimento mais qualificado, ágil e humanizado à população. O encontro foi organizado pelo Núcleo de Educação em Urgências (NEU), vinculado à Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SUE/SES).

“O seminário propõe justamente o fortalecimento dessa atuação, com palestras e conteúdos voltados às emergências clínicas e traumáticas, desde o suporte básico de vida até o atendimento ao trauma. A proposta é promover atualização contínua, qualificação das equipes e integração entre os serviços de saúde”, ressalta Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ao longo dos anos, o Samu se consolidou como um serviço essencial no atendimento pré-hospitalar, atuando em situações críticas que exigem rapidez, preparo técnico e integração entre equipes. Em Indaial, o serviço acompanha diariamente ocorrências clínicas e traumáticas, oferecendo suporte imediato à população em momentos decisivos.

Para a coordenadora do Núcleo de Educação em Urgências de Santa Catarina, Juliana Guaresi, investir na formação dos profissionais é fortalecer diretamente a assistência prestada à população. “O seminário também marca um momento importante de integração entre os serviços e valorização das equipes que atuam diariamente salvando vidas”, avalia.

O encontro reforçou a importância do cuidado emocional e da preparação constante dos profissionais que atuam na linha de frente das urgências e emergências. Cada atendimento representa um desafio diferente, que exige equilíbrio, rapidez nas decisões e trabalho em equipe.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Celebrar esses 20 anos é reconhecer a dedicação de profissionais que enfrentam diariamente situações complexas. Capacitar as equipes é investir diretamente na qualidade do atendimento prestado”, destaca Dioniso Medeiros, diretor da APH Móvel.

Duas décadas depois do início das atividades em Indaial, o serviço segue fazendo parte da história de milhares de pessoas, presente nos momentos mais delicados e decisivos da vida. Entre sirenes, atendimentos e vidas salvas, permanece o propósito que move cada profissional: estar pronto para cuidar, agir e fazer a diferença quando cada minuto importa.