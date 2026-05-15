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SP inicia na segunda (18) campanha de vacinação contra influenza

Pessoas de todas as idades poderão receber o imunizante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/05/2026 às 12h00
SP inicia na segunda (18) campanha de vacinação contra influenza
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A partir da segunda-feira (18), a população de todas as idades da cidade de São Paulo poderá ser vacinada contra a influenza.

Até este sábado (16), estarão recebendo a vacina crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas acima dos 60 anos, gestantes e outros grupos prioritários. Esta faixa da população também poderá continuar se vacinando a partir de segunda.

A imunização ocorre nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs integradas, de segunda a sábado, das 7h às 19h. A população acima dos 60 anos e com dificuldade de locomoção terá a possibilidade de ser vacinada na modalidade drive-thru, durante todo o mês de maio.

“Ampliar a vacinação para toda a população com mais de 6 meses é essencial para protegê-la e prevenir casos graves de influenza, especialmente no período da sazonalidade. É muito importante que todos se vacinem”, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde, Mariana de Souza Araújo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da vacinação contra a influenza 2026, em 28 março, foram aplicadas 1.465.330 doses do imunizante. A secretaria enfatiza que a vacinação é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, que causa a gripe .

* Estagiário da Agência Brasil sob coordenação de Odair Braz Junior

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