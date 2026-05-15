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Prefeitura apresenta projeto de asfaltamento para moradores do Bairro Isabel, em Tenente Portela

Obra prevê melhorias no acesso à escola infantil e integra programa de infraestrutura em diversos pontos da cidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / prefeitura de Tenente Portela
15/05/2026 às 11h02
Prefeitura apresenta projeto de asfaltamento para moradores do Bairro Isabel, em Tenente Portela
(Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

A comunidade do Bairro Isabel, em Tenente Portela, participou nesta quinta-feira (14) de um encontro promovido pela administração municipal para detalhar o projeto de pavimentação da Rua Coroados, principal ligação até a Escola Municipal de Educação Infantil Giz de Cera.

A reunião ocorreu no salão comunitário do bairro e contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, da secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, além de servidores dos setores de engenharia, tributos e equipes técnicas do município.

Durante a apresentação, os moradores conheceram detalhes da obra, que inclui a aplicação de asfalto na Rua Coroados e melhorias no sistema de drenagem em vias próximas, com instalação de novas tubulações para o escoamento da água da chuva.

Segundo a administração municipal, as intervenções buscam proporcionar mais segurança no trânsito, melhores condições de circulação e mais conforto para os moradores da região.

As equipes técnicas também aproveitaram o encontro para esclarecer questionamentos da população e apresentar informações relacionadas à contribuição de melhoria que será aplicada aos imóveis contemplados pelo projeto.

A ação faz parte do programa municipal Obra pra Todo Lado, iniciativa voltada à execução de melhorias estruturais em diferentes áreas da cidade. Dentro desse planejamento, o programa Caminho da Escola direciona investimentos para qualificar os acessos utilizados diariamente por estudantes, educadores e famílias.

Além da Rua Coroados, o cronograma municipal prevê pavimentações em outros pontos de Tenente Portela, incluindo acessos às escolas localizadas nos bairros São Francisco, Bela Vista e Operário, além de melhorias em ruas como Paraná, Goiás, Pindorama, Antonio Dalcin, Celso Antoniollo, Luis Pelegrine, Uberaba, Perimetral, Calapalos e Tibúrcio Fortes.

A Rua Álvaro Chaves, utilizada como acesso à Escola Arcelino Soares Bueno, já recebeu pavimentação recentemente, conforme informou a administração municipal.

 

 

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