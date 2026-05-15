Dr. Jair Maciel integra corpo docente na Mayo Clinic, EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 11h25
Dr Jair Maciel

O cirurgião plástico brasileiro Dr. Jair Maciel foi convidado para integrar o corpo docente do Face Academy 360 – Master Course, treinamento internacional voltado à cirurgia facial avançada, realizado na Mayo Clinic, nos Estados Unidos.

O Dr. Jair Maciel participa do curso como professor convidado em módulos práticos realizados em laboratório anatômico, com foco em técnicas avançadas de rejuvenescimento facial, incluindo o deep neck lifting, abordagem que atua nas camadas profundas do pescoço e do contorno facial.

O convite para atuar como faculty em um centro como a Mayo Clinic é tradicionalmente destinado a cirurgiões com experiência consolidada em cirurgia facial avançada e participação ativa no desenvolvimento técnico da área.

Com média de uma a duas cirurgias faciais realizadas por dia, Dr. Jair Maciel consolidou sua atuação em rejuvenescimento facial, especialmente através do deep plane facelift, técnica que reposiciona estruturas internas da face, permitindo um rejuvenescimento facial com preservação de naturalidade e reposicionamento estrutural da face.

Para o cirurgião, participar de um evento dessa magnitude reforça o momento de evolução vivido pela cirurgia facial contemporânea.

"Existe hoje uma valorização crescente por resultados naturais, e isso exige domínio de técnicas que atuam em planos mais profundos da face. Poder ensinar isso em um centro como a Mayo Clinic mostra que a cirurgia plástica brasileira está alinhada com o que há de mais avançado no mundo", afirma.

O Face Academy 360 reúne cirurgiões de diferentes países em uma imersão técnica focada em dissecação anatômica, treinamento prático intensivo e discussão de casos complexos, consolidando-se como um dos principais encontros internacionais dedicados ao rejuvenescimento facial avançado.

Sobre o especialista

Com atuação exclusiva em cirurgia plástica facial, Dr. Jair Maciel é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especialista em Cirurgia Plástica pelo Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro.

É membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) e da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS).

Ao longo de sua trajetória, realizou treinamentos com alguns dos principais nomes da cirurgia facial mundial, incluindo Andrew Jacono e Steven Levine, profissionais reconhecidos internacionalmente pelo trabalho em rejuvenescimento facial.

Dr. Jair Maciel, cirurgião plástico

CRM SC 11.413 | RQE: 9260

CRM SP 222344 | RQE: 93077

Serviço:

Local: Mayo Clinic, EUA

Data: 8 a 10 de junho de 2026

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
