Obras na Avenida Santa Rosa alteram trânsito em trecho de Tenente Portela

As obras de revitalização da Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela, seguem em andamento no trecho entre as proximidades da Corsan e a Escola Ayrton Senna.

Em razão da execução dos trabalhos no canteiro central, parte da via está temporariamente interrompida, fazendo com que o trânsito opere em mão única em um trecho que normalmente possui fluxo nos dois sentidos.

As intervenções integram o projeto de revitalização da avenida, que prevê melhorias na organização do trânsito, adequações para circulação de pedestres e motoristas, além da renovação visual do espaço.

A obra ocorre por etapas, devido à extensão da via e com o objetivo de minimizar impactos no deslocamento diário da população.

Com a alteração temporária no fluxo de veículos e a presença de máquinas e trabalhadores no local, a orientação é para que motoristas e pedestres circulem com atenção redobrada pelo trecho.

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