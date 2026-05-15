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Obras na Avenida Santa Rosa alteram trânsito em trecho de Tenente Portela

Intervenções no canteiro central deixam fluxo em mão única nas proximidades da Corsan até a Escola Ayrton Senna; motoristas devem redobrar a atenção

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/05/2026 às 10h40
Obras na Avenida Santa Rosa alteram trânsito em trecho de Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

As obras de revitalização da Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela, seguem em andamento no trecho entre as proximidades da Corsan e a Escola Ayrton Senna.

Em razão da execução dos trabalhos no canteiro central, parte da via está temporariamente interrompida, fazendo com que o trânsito opere em mão única em um trecho que normalmente possui fluxo nos dois sentidos.

As intervenções integram o projeto de revitalização da avenida, que prevê melhorias na organização do trânsito, adequações para circulação de pedestres e motoristas, além da renovação visual do espaço.

A obra ocorre por etapas, devido à extensão da via e com o objetivo de minimizar impactos no deslocamento diário da população.

Com a alteração temporária no fluxo de veículos e a presença de máquinas e trabalhadores no local, a orientação é para que motoristas e pedestres circulem com atenção redobrada pelo trecho.

 

 

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