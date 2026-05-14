Quinta, 14 de Maio de 2026
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado de SP confirma mais duas mortes por febre amarela

Vítimas eram dos homens, acima de 50 anos, não vacinados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/05/2026 às 23h00

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou hoje (14) dois novos casos de febre amarela no estado, que evoluíram para óbito . Com isso, o estado de São Paulo já soma nove casos da doença em 2026, com cinco mortes.

Nenhuma dessas pessoas havia se vacinado contra a doença.

Os dois novos casos foram registrados na cidade de Lagoinha, na região do Vale do Paraíba, e se referem a dois homens de 64 anos e 54 anos.

Em razão desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo intensificou o alerta para a vacinação contra a doença. A imunização é recomendada para toda a população e está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o estado.

Segundo a secretaria, a orientação é para que todas as pessoas que ainda não se vacinaram contra a doença procurem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a caderneta, principalmente antes de viagens para áreas rurais, de mata ou regiões com circulação do vírus. A vacina é gratuita e deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da exposição ao risco.

Saiba quem deve tomar a vacina contra a febre amarela:

  • Crianças: uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos;
  • Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos devem tomar uma dose de reforço;
  • Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber uma dose única;
  • Pessoas vacinadas com dose fracionada em 2018, durante campanhas emergenciais, devem verificar a necessidade de atualização da caderneta.

Febre amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que é causada por um vírus. Esse vírus é transmitido pela picada de um mosquito silvestre, que vive em zona de mata, e não há transmissão direta de pessoa para pessoa .

Um indicador da presença desses mosquitos transmissores se dá com a morte de macacos, que também sofrem com altos índices de mortalidade quando contaminados. Por isso, o avistamento de macacos mortos deve ser informado às equipes de saúde do município.

Os sintomas iniciais da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.

A doença pode ser prevenida por meio de vacina, que está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Em Lages, equipe avançada do SAMU SC conquista certificação internacional no atendimento ao AVC

Fotos: SAMU SC LagesA Unidade de Suporte Avançado do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (USA/SAMU) de Lages, na macrorregião do Planalto Serr...

 Imagem do Magnific/faststocklv
Saúde Há 9 horas

Rinoplastia alia estética e função respiratória

Procedimento está entre os mais realizados no mundo e pode ir além da estética. Dra. Tayslara Belarmino, médica otorrinolaringologista com especial...

 Imagem do Magnific/erstudio
Saúde Há 10 horas

Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento

Avanços nas técnicas cirúrgicas e na compreensão do envelhecimento facial redefinem procedimentos. A Dra. Priscila Trevine, cirurgiã plástica, ress...
Saúde Há 10 horas

Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio

Número de infectados chega a 11, incluindo três mortes

 Imagem do Magnific/myoceanstudio
Saúde Há 10 horas

Brasil: dor crônica perdura e amplia demanda por tratamento

Condição afeta 36,9% dos brasileiros acima de 50 anos e está associada a fatores como envelhecimento da população, sedentarismo e obesidade. Dr. Vi...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
14° Sensação
0.49 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 12 minutos

Iniciativa global, Japan House apresenta Japão para o mundo
Economia Há 12 minutos

Taxa de desemprego de pretos é 55% maior que a de brancos, revela IBGE
Saúde Há 12 minutos

Estado de SP confirma mais duas mortes por febre amarela
Esporte e lazer Há 12 minutos

Governo do Estado assina convênios com 16 municípios em investimentos de cerca de R$ 3,5 milhões em esporte e lazer
Entretenimento Há 45 minutos

Talk show Business Rock estreia na grade do SBT

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,916,61 -0,31%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias