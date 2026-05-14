Governo do Estado assina convênios com 16 municípios em investimentos de cerca de R$ 3,5 milhões em esporte e lazer

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou, na tarde desta quinta-feira (14/5), na sala Bah do 19º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff Working), convênios com representantes de 16 municípios, em um investimento de cerca de R$ 3,5 milhões. O ato é mais uma iniciativa da pasta para agilizar a concretização dos investimentos via Programa Avançar Mais no Esporte e Consulta Popular . O foco dos aportes é a qualificação da infraestrutura de locais púbicos de esporte e lazer nas cidades gaúchas.

O titular da SEL, Joel Maraschin, assinou os documentos com prefeitos e representantes dos municípios e reafirmou o compromisso do governo do Estado em acelerar e garantir a chegada das verbas às cidades gaúchas. “A concretização dos investimentos nos municípios é a melhor forma de garantir espaços qualificados de esporte e lazer às pessoas. As assinaturas de convênios priorizam a celeridade do processo, para que a população possa usufruir de melhorias o mais rápido possível”, salientou.

Em cerca de um mês, a SEL realizou quatro atos de assinaturas, contando com o evento desta quinta-feira. O aporte do Estado neste período é superior a R$ 10 milhões, beneficiando mais de 50 municípios. Os valores são oriundos do Avançar Mais no Esporte, da Consulta Popular e de emendas parlamentares.

Municípios e obras contempladas:



Barra do Rio Azul - Programa Avançar Mais no Esporte (Infraestrutura e Ilumina): restauração estrutural do campo municipal, construção de campo de futebol sete, campo de areia e da cancha de bocha. Recursos também serão destinados para a iluminação de led no campo de futebol da Escola Jubaré, localizada no interior do município.

Campestre da Serra - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do campo de futebol 11 da Praça Central e do campo de futebol sete do Bairro Cohab.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do campo de futebol 11 da Praça Central e do campo de futebol sete do Bairro Cohab. Casca - Consulta Popular: projeto Por Mais Inclusão, que prevê o acesso de crianças e jovens ao projeto Shobu-Kan Karate e ao Campeonato Dente de Leite.

- Consulta Popular: projeto Por Mais Inclusão, que prevê o acesso de crianças e jovens ao projeto Shobu-Kan Karate e ao Campeonato Dente de Leite. Ciriaco - Consulta Popular: iluminação da pista de caminhada do Módulo Esportivo Municipal.

- Consulta Popular: iluminação da pista de caminhada do Módulo Esportivo Municipal. Coqueiros do Sul - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação dos dois Campos de Futebol Society localizados na Praça Central e no distrito de Xadrez.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação dos dois Campos de Futebol Society localizados na Praça Central e no distrito de Xadrez. Esmeralda - Consultas Populares: projeto Construção do Centro Aquático Municipal e da revitalização da Praça Dr. Orly Labarthe Alves.

- Consultas Populares: projeto Construção do Centro Aquático Municipal e da revitalização da Praça Dr. Orly Labarthe Alves. Imbé - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): implantação de iluminação do Campo de Futebol Harmonia.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): implantação de iluminação do Campo de Futebol Harmonia. Morrinhos do Sul - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): modernização da infraestrutura de iluminação dos espaços esportivos públicos do município.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): modernização da infraestrutura de iluminação dos espaços esportivos públicos do município. Nova Boa Vista - Consulta Popular: readequação do Centro de Eventos para a implantação da academia municipal.

- Consulta Popular: readequação do Centro de Eventos para a implantação da academia municipal. Nova Esperança do Sul - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): instalação da iluminação na pista de caminhada do Estádio Municipal Mário Scalon.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): instalação da iluminação na pista de caminhada do Estádio Municipal Mário Scalon. Pinheirinho do Vale - Programa Avançar Mais no Esporte (Infraestrutura): melhoria da infraestrutura esportiva do município.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Infraestrutura): melhoria da infraestrutura esportiva do município. Salto do Jacuí - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): instalação de iluminação da Orla do Balneário Municipal.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): instalação de iluminação da Orla do Balneário Municipal. São Vicente do Sul - Programa Avançar Mais no Esporte (Infraestrutura e Ilumina): reforma do Ginásio Municipal de Esportes e na iluminação da quadra de esportes da praça, academia ao ar livre e caminhos de acessos.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Infraestrutura e Ilumina): reforma do Ginásio Municipal de Esportes e na iluminação da quadra de esportes da praça, academia ao ar livre e caminhos de acessos. Tupandi do Sul - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do Campo Municipal de Futebol Albino Bernardi.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do Campo Municipal de Futebol Albino Bernardi. Viadutos - Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do Estádio Municipal Albino Cadore.

- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): iluminação do Estádio Municipal Albino Cadore. Vicente Dutra- Programa Avançar Mais no Esporte (Ilumina): obra de iluminação do Campo de Futebol da Linha Pão de Açúcar do município.

Avançar Mais no Esporte já garantiu mais de R$ 178 milhões

O Programa Avançar Mais no Esporte está na segunda edição, e já garantiu investimentos superiores a R$ 178 milhões em 470 obras por todo o Estado, sendo 270 na primeira edição e 200 na atual. A iniciativa conta com dois editais que englobam as áreas de infraestrutura e iluminação em locais públicos de esporte e lazer.

Já a iniciativa da Consulta Popular possibilita que os cidadãos votem para definir prioridades de interesse regional que receberão recursos do orçamento estadual. As propostas elegíveis são discutidas em assembleias, e as mais votadas são encaminhadas para receber os investimentos.

Além dos prefeitos e lideranças dos municípios, participaram também da assinatura o deputado federal Danrlei de Deus, o deputado estadual Edivilson Brum e o assessor da presidência da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Romi Kraz.