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Parque Zoológico em Sapucaia do Sul suspende visitação a partir de sexta-feira (15)

A visitação ao Parque Zoológico (Zoo), em Sapucaia do Sul, será suspensa temporariamente a partir desta sexta-feira (15/5). A medida administrativa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/05/2026 às 20h41
Parque Zoológico em Sapucaia do Sul suspende visitação a partir de sexta-feira (15)
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A visitação ao Parque Zoológico (Zoo), em Sapucaia do Sul, será suspensa temporariamente a partir desta sexta-feira (15/5). A medida administrativa foi tomada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) após o registro de mortes de 15 cisnes. O fechamento ocorre de forma preventiva e responsável, enquanto a causa das mortes não é confirmada.

Os trabalhos de investigação se iniciaram na quarta-feira (13), quando houve o registro do primeiro caso, e incluem a análise de amostras dos animais e da água dos lagos, de forma articulada entre Sema, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e Secretaria da Saúde (SES).

Os veterinários do Zoo estão atentos e monitoram possíveis sintomas nos demais animais. Ainda não há previsão de quando o parque voltará a receber visitantes.

Notificação foi atendida pela Seapi

A Seapi atendeu à notificação de suspeita de síndrome respiratória nervosa (SRN), com coleta de material e envio para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA), responsável pelo diagnóstico.

O Serviço Veterinário Oficial do RS (SVO-RS) acompanha a situação e presta apoio às equipes do Zoo, além de monitorar todas as notificações de outros casos suspeitos.

A Seapi orienta que qualquer suspeita da doença — caracterizada por sinais respiratórios ou neurológicos, além de mortalidade súbita e elevada em aves — seja comunicada imediatamente aos órgãos competentes. As notificações podem ser feitas nas Inspetorias e Escritórios de Defesa Agropecuária, ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Zoológico

O Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, tem 64 anos de existência, é o maior zoológico do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. Atualmente abriga cerca de 130 espécies entre répteis, aves e mamíferos, somando mais de mil animais. Além dos animais silvestres, conta com um plantel de espécies domésticas.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema e Ascom Seapi
Edição: Secom

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