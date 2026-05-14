Em Lages, equipe avançada do SAMU SC conquista certificação internacional no atendimento ao AVC

Fotos: SAMU SC Lages

A Unidade de Suporte Avançado do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (USA/SAMU) de Lages, na macrorregião do Planalto Serrano, conquistou a certificação internacional EMS Angels Awards na categoria Diamond. Esse é o mais alto nível de reconhecimento destinado a serviços de atendimento pré-hospitalar que se destacam no cuidado a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Esta certificação é composta por três pilares, que envolvem a educação dos jovens na detecção dos sinais e sintomas, o ambiente intra hospitalar e os serviços de atendimento pré-hospitalar, desta forma a cidade de Lages e o SAMU que atua no município receberam as certificações. Essa iniciativa vem de encontro às ações da Secretaria de Estado da Saúde garantindo o acesso dos usuários do SUS de forma eficiente e eficaz, diminuindo sequelas e restabelecendo a saúde dos catarinenses”, destaca o superintendente de Urgência e Emergência da SES/SC, Marcos Fonseca.

A premiação integra a iniciativa Angels e reconhece a excelência dos protocolos adotados pela equipe, especialmente no que se refere à agilidade e à qualidade do atendimento, fatores decisivos para ampliar as chances de recuperação dos pacientes.

“O reconhecimento reflete o esforço contínuo do SAMU em qualificar a linha de cuidado ao AVC e reforça o compromisso permanente com a excelência no atendimento pré-hospitalar”, afirma a diretora-geral do SAMU/FAHECE, Carla Birolo Ferreira.

A conquista representa um avanço em relação ao desempenho anterior da unidade. Em fevereiro deste ano, a USA de Lages havia recebido a certificação Angels Platinum, referente aos resultados do último trimestre de 2025, em cerimônia realizada em conjunto com o município de Lages — também reconhecido como Cidade Angels pela qualidade da assistência prestada a pacientes com AVC.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o coordenador médico da USA/SAMU de Lages, Dr. Ricardo Gargioni, a certificação é concedida a partir de auditorias externas trimestrais, que avaliam indicadores como tempo de resposta, eficiência no atendimento e encaminhamento adequado dos pacientes. “À medida que conseguimos reduzir o tempo entre o atendimento do paciente e sua entrega no hospital de referência, avançamos nos níveis da certificação”, explica.

Com os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2026, a unidade evoluiu para a categoria Diamond. “Esse reconhecimento valoriza ainda mais o trabalho das equipes, que atuam diariamente para garantir um atendimento rápido, seguro e eficiente, aumentando as chances de recuperação dos pacientes”, destaca Gargioni.

A iniciativa também está sendo implantada nas Unidades de Suporte Avançado de Criciúma e de Joinville. A expectativa é de que novas certificações sejam conquistadas ao longo deste ano.

Em Santa Catarina, as unidades de Suporte Avançado do SAMU integram a rede de serviços da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e são geridas pela FAHECE.

Texto: Andréa da Luz – Assessoria de Comunicação SAMU/FAHECE

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