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Oficinas do CRAS fortalecem inclusão e estimulam desenvolvimento de PCDs em Derrubadas

Atividades foram organizadas em grupos e buscaram incentivar criatividade, integração e autonomia dos participantes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
14/05/2026 às 15h08
Oficinas do CRAS fortalecem inclusão e estimulam desenvolvimento de PCDs em Derrubadas
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

O Centro de Referência de Assistência Social de Derrubadas realizou, nos últimos dias, uma série de atividades direcionadas às pessoas com deficiência (PCDs) atendidas pelo serviço. As ações foram divididas em etapas para oferecer acompanhamento mais próximo, fortalecer a inclusão social e ampliar a participação dos usuários nas atividades desenvolvidas pelo município.

As oficinas aconteceram em dois grupos distintos, permitindo um atendimento mais individualizado e acolhedor aos participantes.

No primeiro momento, os usuários participaram de uma oficina de artesanato utilizando pérolas. A proposta trabalhou habilidades como criatividade, coordenação motora e convivência em grupo, além de proporcionar momentos de interação e aprendizado por meio das atividades manuais.

Já no segundo grupo, foi promovida uma oficina de personalização de camisetas. Cada participante recebeu uma peça fornecida pelo CRAS para customização livre com pérolas e outros itens decorativos. Ao término da atividade, os participantes levaram para casa as camisetas produzidas durante a oficina.

As ações contaram com a presença da secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, da artesã Deraci Falcão e da equipe técnica do CRAS, reforçando o trabalho conjunto desenvolvido no atendimento às famílias e usuários dos programas sociais.

Segundo Rosimeri Marques, iniciativas desse tipo contribuem para ampliar a inclusão e criar mais oportunidades de convivência, participação e desenvolvimento pessoal para os atendidos.

A coordenadora do CRAS, Debora Federizzi, destacou que o serviço exerce papel fundamental no acolhimento e na proteção social, atuando no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de incentivar a cidadania e a autonomia das pessoas em situação de vulnerabilidade.

 

 

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