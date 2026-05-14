Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento

A cirurgia plástica facial voltada ao rejuvenescimento evoluiu de técnicas baseadas no estiramento da pele para abordagens que reposicionam tecidos mais profundos da face, segundo revisão publicada pela National Library of Medicine. O artigo revela que os primeiros liftings se concentravam em incisões e tração cutânea, enquanto métodos atuais passaram a separar a pele, tensionar estruturas internas e reposicioná-las antes da retirada do excesso.

O envelhecimento facial é um processo fisiológico complexo que envolve alterações anatômicas estruturais em múltiplos planos da face, incluindo pele, gordura, músculos e estruturas ósseas. A ritidoplastia, ou lifting facial, tem evoluído desde suas primeiras descrições, incorporando avanços anatômicos e tecnológicos que permitem intervenções cada vez mais seguras, naturais e duradouras, conforme análise publicada no Journal Archives of Health.

A Dra. Priscila Trevine, médica e cirurgiã plástica com atuação em cirurgia facial, afirma que o entendimento atual da especialidade aponta para um envelhecimento facial em três camadas, conhecido como envelhecimento 3D. "Passou-se a compreender que o segredo para um resultado natural e duradouro não está na tração da pele, mas sim no reposicionamento das estruturas profundas da face e na liberação dos ligamentos verdadeiros — estruturas que conectam os tecidos moles ao esqueleto facial".

Técnicas e procedimentos atuais

De acordo com a especialista, a combinação de técnicas é o que há de mais moderno atualmente. Ela cita o deep plane facelift, que reposiciona os tecidos profundos e, na maioria das vezes, é associado ao lifting endoscópico da fronte, que permite reduzir a cicatriz lateral do lifting facial. Segundo ela, a lipoenxertia também é fundamental, pois devolve volume a áreas como malar, fossa piriforme e lábios — marcos importantes da jovialidade.

"A gordura, rica em células-tronco, além de volumizar, melhora a qualidade da pele por meio do estímulo de colágeno. Também é possível complementar com tecnologias como laser de CO₂, microagulhamento ou peelings leves. Dessa forma, pode-se tratar, em um único tempo cirúrgico, reposicionamento estrutural, reposição de volume e melhora da qualidade da pele", detalha a cirurgiã.

O estudo publicado pela National Library of Medicine aponta que o enxerto de gordura, também chamado de lipoenxertia, passou a ser incorporado aos procedimentos de rejuvenescimento facial como técnica complementar ao lifting. O método consiste na retirada de gordura do próprio paciente por lipoaspiração, seguida da reinjeção desse tecido em pequenas quantidades em áreas como maçãs do rosto, ao redor dos olhos, têmporas e pescoço, com o objetivo de restaurar contornos faciais associados à juventude.

A cirurgiã acrescenta que, além de harmonizar volumes, a lipoenxertia facial melhora a qualidade da pele. Segundo ela, o lifting labial também pode ser realizado isoladamente em casos selecionados, e a blefaroplastia — cirurgia das pálpebras — e o lifting de sobrancelhas são excelentes aliados, pois rejuvenescem significativamente o terço superior da face e podem ser realizados de forma isolada, dependendo da indicação.

"Em se tratando de tecnologias em procedimentos faciais, particularmente, costumo associar o laser de CO₂, pois ele complementa o tratamento ao melhorar rugas, textura da pele e estimular colágeno. O Morpheus também apresenta excelentes resultados no estímulo de colágeno. Ambas as tecnologias podem ser utilizadas de forma complementar à cirurgia ou isoladamente", relata a médica.

Quando o rejuvenescimento do olhar pode ser indicado

A região dos olhos costuma estar entre as primeiras áreas da face a evidenciar os sinais do envelhecimento. Segundo a Dra. Priscila Trevine, isso ocorre porque a pele palpebral é a mais fina do corpo humano e possui menor reserva estrutural de colágeno.

Nesse contexto, a blefaroplastia pode ser indicada tanto para tratar o excesso de pele nas pálpebras superiores e inferiores, como bolsas de gordura, flacidez e aprofundamento do sulco nasojugal. Segundo a Dra. Priscila, a abordagem moderna prioriza técnicas conservadoras, que buscam restaurar leveza ao olhar, preservar a naturalidade e evitar ressecções excessivas que possam gerar um aspecto artificial ou envelhecido.

"Em alguns pacientes, a blefaroplastia inferior pode ser associada à cantopexia, procedimento que reforça e suspende o canto lateral da pálpebra. A técnica é indicada quando existe frouxidão da pálpebra inferior ou risco de mau posicionamento no pós-operatório", explica.

"Essa avaliação é feita durante o planejamento cirúrgico individualizado e tem papel não apenas estético, mas também funcional, ajudando a preservar o fechamento ocular, a proteção da córnea e a harmonia natural do olhar", acrescenta.

Complexidades cirúrgicas, pré e pós-operatório

A especialista em cirurgia facial destaca que os procedimentos são altamente técnicos e delicados. Além disso, a face é altamente vascularizada, o que exige controle rigoroso do sangramento e cauterização cuidadosa para evitar lesões térmicas que comprometam estruturas nobres.

A pesquisa publicada no Journal Archives of Health concluiu que o conhecimento anatômico refinado e a individualização da abordagem são essenciais para o sucesso do rejuvenescimento facial cirúrgico. Dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) mostram que o lifting facial, em todas as suas variações, somou 613,2 procedimentos entre mulheres, o equivalente a 83,2% do total. O levantamento aponta ainda que o Brasil liderou mundialmente a realização do procedimento, com 121,4 cirurgias.

De acordo com a médica, o envelhecimento varia entre os indivíduos e, portanto, não há idade ideal para lifting facial, e sim indicação clínica. Segundo ela, pacientes mais jovens têm buscado procedimentos como o lifting endoscópico, ou "mini lifting", que reposiciona estruturas do terço médio da face e sobrancelhas por meio de incisões no couro cabeludo. "Uma paciente de 40 anos pode apresentar flacidez compatível com indicação cirúrgica, especialmente após perda de peso. Hoje, pacientes na faixa dos 30 anos já procuram esse tipo de abordagem", finaliza.

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