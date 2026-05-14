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Saúde Estadual detalha investimentos históricos e ampliação de serviços no Extremo Oeste

Foto: Divulgação AMEOSCO Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, cumpriu agenda oficial no Extremo Oeste catarinense nesta quarta-feira, 13,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
14/05/2026 às 13h05
Saúde Estadual detalha investimentos históricos e ampliação de serviços no Extremo Oeste
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação AMEOSC

O Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, cumpriu agenda oficial no Extremo Oeste catarinense nesta quarta-feira, 13, para detalhar os investimentos e ampliações de serviços na saúde da região. Em reunião na Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC), em São Miguel do Oeste, apresentou aos prefeitos e lideranças locais os avanços na infraestrutura hospitalar e na agilidade do atendimento de urgência.

“Estamos cumprindo a determinação do governador Jorginho Mello de regionalizar a saúde. O objetivo é garantir que o cidadão do Extremo Oeste tenha tecnologia de ponta e atendimento especializado perto de casa, valorizando as unidades locais e reduzindo distâncias”, afirmou o secretário.

Um dos principais destaques foi o aporte de R$ 23 milhões para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. O investimento é destinado à ampliação e modernização da unidade, contemplando o novo Centro de Diagnóstico por Imagem — equipado com tomografia, raios-x e ultrassom —, implantação de uma UTI Pediátrica com 20 leitos, ampliação da unidade de internação pediátrica e revitalização completa da emergência.

Desde o início da atual gestão, Santa Catarina já realizou mais de 1,4 milhão de cirurgias, entre eletivas e de emergência. O avanço é impulsionado pelo pioneirismo das habilitações estaduais em alta complexidade em cardiologia, ortopedia e cirurgia bariátrica. A iniciativa permitiu que nove hospitais particulares passassem a atender pelo SUS, ampliando a oferta de serviços especializados na rede pública estadual. O Programa de Valorização Hospitalar e Tabela Catarinense, com o pagamento de valores que podem chegar até 12 vezes a Tabela SUS, também são responsáveis pelo grande número de procedimentos realizados.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação AMEOSC

O secretário também ressaltou que, desde abril de 2024, a região possui cobertura total do serviço aeromédico do SAMU. Uma aeronave baseada em Joaçaba atende as emergenciais do Meio e Extremo Oeste, garantindo que qualquer cidadão possa ser socorrido em até 20 minutos, fator crucial para salvar vidas em casos críticos.

Visita técnica em Iporã do Oeste

A agenda incluiu uma visita ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês, em Iporã do Oeste. Entre janeiro e abril de 2026, a unidade apresentou números expressivos de produtividade: 1.532 cirurgias oftalmológicas; 143 ortopédicas; 44 urológicas; e 36 cirurgias gerais.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Hospital de Iporã do Oeste

O presidente do Instituto, Mário Klamt, reforçou a intenção de transformar a unidade em uma referência regional. “Demonstramos nossa capacidade técnica ao Estado e buscamos viabilizar investimentos para novas demandas. Queremos que o hospital ganhe a visibilidade e o reconhecimento que sua estrutura comporta”, declarou.

O Hospital de Iporã do Oeste integra a rede de unidades de saúde beneficiadas pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, recebendo um incentivo fixo mensal para qualificar a assistência. Além disso, a unidade tem pactuado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a realização de cirurgias eletivas, com pagamentos mediante produção.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Hospital de Iporã do Oeste

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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