Governo do Estado abre 446 leitos adultos em 79 hospitais para reforçar atendimento no Inverno Gaúcho com Saúde 2026

O governo do Estado habilitou, em portaria publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (13/5) , os 79 hospitais que irão ampliar a oferta de leitos no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026, com foco na distribuição regionalizada da assistência.

Nesta fase, serão abertos 446 novos leitos adultos, tanto de tratamento intensivo (UTI) quanto de suporte ventilatório, em todas as macrorregiões, reforçando a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma descentralizada. O investimento será de R$ 42,78 milhões. Na semana passada, já haviam sido abertos 158 leitos pediátricos em 45 hospitais.

"Com esses novos leitos adultos, somados aos pediátricos, totalizamos mais de 600 financiados com recursos estaduais para fortalecer a rede hospitalar em todo o território gaúcho, garantindo atendimento mais próximo da população e reduzindo a pressão sobre os grandes centros durante o período de maior circulação de vírus respiratórios”, destacou a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Ela também destacou que o Estado solicitou ao governo federal a habilitação de 1.277 leitos adicionais. “Com isso, teremos um reforço de mais de 1,8 mil leitos no inverno", detalhou. A ampliação dos leitos adultos contempla hospitais distribuídos em sete macrorregiões, respeitando as necessidades locais e a organização regional do sistema de saúde · Link para acessar a portaria com a distribuição dos leitos por municípios

Região Metropolitana

A macrorregião Metropolitana reúne o maior número de novos leitos, com 194 vagas, distribuídas por hospitais da capital e de municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. O volume expressivo reflete a alta densidade populacional e a maior demanda por serviços de média e alta complexidades na região. A ampliação alcança diferentes pontos do território, como Campo Bom, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo e Capão da Canoa, além de diversos hospitais de Porto Alegre.

Reforço no interior

Nas demais regiões, a ampliação reforça a lógica de interiorização e regionalização da assistência:

Serra: 50 leitos, distribuídos por municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Vacaria

Norte: 50 leitos, com destaque para Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen

50 leitos, com destaque para Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen Missioneira: 35 leitos, contemplando locais como Ijuí, Santa Rosa, Cruz Alta e Santo Ângelo

35 leitos, contemplando locais como Ijuí, Santa Rosa, Cruz Alta e Santo Ângelo Vales: 36 leitos, em municípios como Lajeado, Santa Cruz do Sul, Estrela e Taquari

36 leitos, em municípios como Lajeado, Santa Cruz do Sul, Estrela e Taquari Centro-Oeste: 41 leitos, com reforço em polos como Santa Maria, Uruguaiana, Alegrete e Santana do Livramento

41 leitos, com reforço em polos como Santa Maria, Uruguaiana, Alegrete e Santana do Livramento Sul:40 leitos, incluindo Pelotas, Rio Grande, Bagé e Piratini

A distribuição busca equilibrar a oferta de serviços entre as regiões, evitando deslocamentos longos e garantindo maior resolutividade assistencial no próprio território. A definição dos hospitais considerou critérios técnicos baseados na proporcionalidade da alocação dos recursos, em consonância com a população atendida por cada macrorregião de saúde, bem como na análise da necessidade assistencial e na busca pelo equilíbrio regional na oferta de serviços.

Também foi priorizada a ampliação da oferta de novos leitos de UTI destinados ao atendimento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), observando-se a distribuição conforme os quantitativos de leitos efetivamente disponibilizados em cada macrorregião. A regionalização da abertura dos leitos permite uma resposta mais ágil ao aumento dos casos SRAG, tanto em adultos quanto em crianças, ampliando o acesso e qualificando o atendimento.

A Secretaria da Saúde (SES) realizará o acompanhamento contínuo da ocupação dos leitos e da evolução dos casos nas diferentes regiões. A estratégia reforça o compromisso com uma rede de saúde regionalizada, garantindo atendimento mais próximo, oportuno e eficiente à população durante o inverno.

Telemedicina pediátrica evita transferências desnecessárias

Além da abertura de leitos, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026 também conta com a assistência por meio da Telemedicina Pediátrica, iniciativa estratégica do governo para qualificar o atendimento e reduzir a pressão sobre os hospitais. Em sua primeira semana de funcionamento, entre os dias 4 e 10 de maio, o serviço avaliou 166 solicitações de transferências de pacientes pediátricos em todo o Estado, com 86,1% dos casos resolvidos localmente, sem necessidade de deslocamento para outro hospital.

O serviço foi retomado em 2026, de forma antecipada, como parte da preparação para o período de maior circulação de vírus respiratórios. A telemedicina funciona com equipes médicas especializadas que atuam a partir do Departamento de Regulação Estadual (DRE), prestando suporte remoto a profissionais de hospitais de menor porte, unidades de pronto atendimento, enfermarias pediátricas e UTIs neonatais e pediátricas.

Diariamente, os médicos do serviço analisam os casos de crianças internadas ou que aguardam transferência, orientam o manejo clínico, ajustam condutas e auxiliam na escolha de tratamentos mais adequados. Esse acompanhamento especializado à distância tem papel importante para evitar a evolução dos casos para quadros graves, reduzir a necessidade de transferências e, em muitos casos, prevenir internações em leitos de UTI.

A iniciativa contribui diretamente para a organização da rede, garantindo que os leitos hospitalares sejam destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados intensivos, ao mesmo tempo em que amplia a resolutividade da assistência nas regiões de origem dos pacientes.