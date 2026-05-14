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Rádio Nacional transmite confronto decisivo entre Vitória e Flamengo

Jogo da Copa do Brasil será transmitido a partir das 21h15

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/05/2026 às 07h50

A Rádio Nacional transmite, nesta quinta-feira (14), o segundo confronto entre Vitória e Flamengo, válido pela quinta fase da Copa do Brasil.

A partida será disputada no Estádio Manuel Barradas, em Salvador. O duelo começa às 21h30, e o pré-jogo da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) tem início às 21h15.

No primeiro encontro, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã. Neste jogo de volta, o Vitória precisa conquistar pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

A transmissão entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical.

O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

A cobertura desta partida começa com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções do jogo.

A narração será de André Luiz Mendes e os comentários ficam por conta de Rodrigo Ricardo. A reportagem e o plantão da rodada são de Bruno Mendes.

A quinta fase da Copa do Brasil marca a entrada dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no torneio. Eles se juntam aos 12 classificados da quarta fase, somando 32 times. A etapa é composta por jogos de ida e volta.

Sobre a Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2026 tem um novo sistema de disputa e classificação. O número de participantes foi ampliado para 126, um salto em relação às 92 equipes que disputaram as últimas edições.

Ao todo, serão 155 partidas. As quatro primeiras fases são de confrontos únicos. A quinta fase, as oitavas de final, as quartas de final e as semifinais ocorrem em jogos de ida e volta. A final acontece em jogo único.

Serviço

Copa do Brasil 2026 – Vitória X Flamengo, quinta-feira (14), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros.

A partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube .

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