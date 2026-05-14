RS registra 3.516 internações e 228 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2026

Em situação de emergência pública desde o fim de abril por causa da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Rio Grande do Sul permanece entre os estados em nível de alerta, risco ou alto risco com tendência de crescimento nas últimas semanas. A informação consta na mais recente edição do Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz.
Segundo o levantamento, o aumento dos casos está relacionado ao período sazonal de maior circulação dos vírus influenza A e vírus sincicial respiratório (VSR), até a semana epidemiológica 17. O boletim também aponta avanço das ocorrências de SRAG associadas à influenza A no Estado e em outras unidades da região Sul.
O documento alerta ainda que os casos ligados ao VSR atingem principalmente crianças menores de dois anos.
Conforme o painel de hospitalizações por SRAG da Secretaria Estadual da Saúde, o Estado registra 3.516 internações neste ano. O número é inferior ao verificado no mesmo período de 2025, quando houve 4.232 hospitalizações, e de 2024, com 5.322 registros.
Até o momento, foram contabilizadas 228 mortes pela síndrome em 2026.
Entre os vírus identificados, o rinovírus lidera o número de internações, com 551 hospitalizações, das quais 169 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) até esta terça-feira.
Em relação aos demais agentes causadores, foram registradas 307 hospitalizações por Covid-19, 568 por influenza e 747 por outros vírus respiratórios.
Nas últimas semanas, diversos municípios relataram falta de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde informou que deverá receber até o fim desta semana 100% do volume solicitado pelas prefeituras, além de novas remessas da vacina contra a gripe.
Ao todo, estão previstas 72 mil doses pediátricas para crianças de até cinco anos e 182 mil doses destinadas ao público com mais de 12 anos.
Na terça-feira, o Ministério da Saúde entregou à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi-RS) 17 mil doses pediátricas e 34 mil para jovens e adultos, além de 264 mil doses da vacina contra a gripe.
Na quarta-feira, chegaram mais 37 mil doses pediátricas e 62 mil doses para maiores de 12 anos. Para esta quinta-feira, está prevista a entrega das remessas restantes: 18 mil doses infantis e 86 mil para jovens e adultos.
Também nesta semana, foram habilitados os primeiros 45 hospitais para abertura de 106 leitos voltados ao atendimento pediátrico de SRAG, dentro do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026.
No total, o programa prevê a criação de 604 leitos estaduais, sendo 158 pediátricos e 446 destinados ao atendimento de adultos.
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