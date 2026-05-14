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RS registra 3.516 internações e 228 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2026

Estado segue em alerta após aumento de casos respiratórios ligados à influenza A e VSR; governo amplia leitos e reforça envio de vacinas contra Covid-19 e gripe.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Correio do Povo
14/05/2026 às 07h33
RS registra 3.516 internações e 228 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2026
(Foto: Aline Souza)

Em situação de emergência pública desde o fim de abril por causa da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Rio Grande do Sul permanece entre os estados em nível de alerta, risco ou alto risco com tendência de crescimento nas últimas semanas. A informação consta na mais recente edição do Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo o levantamento, o aumento dos casos está relacionado ao período sazonal de maior circulação dos vírus influenza A e vírus sincicial respiratório (VSR), até a semana epidemiológica 17. O boletim também aponta avanço das ocorrências de SRAG associadas à influenza A no Estado e em outras unidades da região Sul.

O documento alerta ainda que os casos ligados ao VSR atingem principalmente crianças menores de dois anos.

Conforme o painel de hospitalizações por SRAG da Secretaria Estadual da Saúde, o Estado registra 3.516 internações neste ano. O número é inferior ao verificado no mesmo período de 2025, quando houve 4.232 hospitalizações, e de 2024, com 5.322 registros.

Até o momento, foram contabilizadas 228 mortes pela síndrome em 2026.

Entre os vírus identificados, o rinovírus lidera o número de internações, com 551 hospitalizações, das quais 169 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) até esta terça-feira.

Em relação aos demais agentes causadores, foram registradas 307 hospitalizações por Covid-19, 568 por influenza e 747 por outros vírus respiratórios.

Imunização

Nas últimas semanas, diversos municípios relataram falta de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde informou que deverá receber até o fim desta semana 100% do volume solicitado pelas prefeituras, além de novas remessas da vacina contra a gripe.

Ao todo, estão previstas 72 mil doses pediátricas para crianças de até cinco anos e 182 mil doses destinadas ao público com mais de 12 anos.

Na terça-feira, o Ministério da Saúde entregou à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi-RS) 17 mil doses pediátricas e 34 mil para jovens e adultos, além de 264 mil doses da vacina contra a gripe.

Na quarta-feira, chegaram mais 37 mil doses pediátricas e 62 mil doses para maiores de 12 anos. Para esta quinta-feira, está prevista a entrega das remessas restantes: 18 mil doses infantis e 86 mil para jovens e adultos.

Ampliação de leitos

Também nesta semana, foram habilitados os primeiros 45 hospitais para abertura de 106 leitos voltados ao atendimento pediátrico de SRAG, dentro do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026.

No total, o programa prevê a criação de 604 leitos estaduais, sendo 158 pediátricos e 446 destinados ao atendimento de adultos.

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