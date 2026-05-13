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Consema abre consulta pública sobre regularização de áreas com supressão irregular de vegetação nativa

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) abriu, nesta quarta-feira (13/5), a Consulta Pública 001/2026, que trata de procedimentos para regul...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/05/2026 às 18h18
Consema abre consulta pública sobre regularização de áreas com supressão irregular de vegetação nativa
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O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) abriu, nesta quarta-feira (13/5), a Consulta Pública 001/2026, que trata de procedimentos para regularização de áreas onde houve supressão de vegetação nativa sem autorização prévia. A participação da sociedade ficará disponível pelo prazo de 30 dias a partir desta quarta-feira (13/5).

A minuta da resolução estabelece regras para tratar essas situações em áreas nos biomas Pampa e Mata Atlântica, além de definir competências para aprovação de Projetos de Recuperação de Área Degradada (Prad) e propor alterações na Resolução Consema 372/2018. A proposta também detalha mecanismos de compensação ambiental, como a Reposição Florestal Obrigatória (RFO), a compensação por área equivalente ou o pagamento de compensação financeira, conforme o caso e o bioma envolvido.

A íntegra da minuta está disponível para consulta pública no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A consulta pública tem como objetivo ampliar a transparência e possibilitar a participação da sociedade na construção das normas ambientais do Estado.

Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom

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(Foto: Reprodução / MB Notícias)
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