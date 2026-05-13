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Ave silvestre é retirada de estabelecimento após ficar presa em ambiente fechado

Gavião foi encontrado dentro de uma loja e devolvido à natureza sem apresentar ferimentos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social – 1ª Cia Ind PAmb BM
13/05/2026 às 14h28 Atualizada em 13/05/2026 às 15h13
Ave silvestre é retirada de estabelecimento após ficar presa em ambiente fechado
(Foto: Reprodução / MB Notícias)

A Brigada Militar realizou, na terça-feira (12), o salvamento de uma ave de rapina localizada no interior de um comércio em Três Passos, onde o animal estava impossibilitado de sair.

O pássaro, identificado como um Gavião-Carrapateiro, passou por uma captura cuidadosa feita pelos agentes ambientais. Após avaliação, foi constatado que a ave não possuía lesões nem sinais de fraturas.

Depois do atendimento, o animal foi levado para uma região de mata nativa distante da área urbana, onde acabou solto em segurança para retornar ao habitat natural.

A ocorrência teve participação da equipe da 1ª Companhia Independente Ambiental da Brigada Militar.

 

 

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