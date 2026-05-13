CCT aprova 21 outorgas de emissoras de rádio e TV

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou nesta quarta-feira (13) pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e TV localizadas em doze estados. Os 21 pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação pela Presidência do Senado.
A maioria dos pedidos aprovados são de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.
Quatro projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). Nesse caso, a modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.
Apenas um projeto aprovado ( PDL 145/2025 ) trata de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), em Brasília (DF). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, pode ser extinta apenas nas hipóteses previstas em lei.
A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da CCT.
Os pedidos aprovados são:
Emissoras de rádio outorgadas
Solicitante
Local
Relator
Modalidade
Tipo
Associação Rádio Comunitária Chapada FM, PDL 506/2023
Teresina de Goiás (GO)
Izalci Lucas
Outorga
Autorização
Associação Rádio Cultura de Goiás, PDL 254/2024
Itumbiara (GO)
Izalci Lucas
Outorga
Autorização
Aurora Comunicações Ltda., PDL 412/2024
Bonito (MS)
Izalci Lucas
Renovação
Permissão
Rádio e Televisão Capital Ltda., PDL 145/2025
Brasília (DF)
Izalci Lucas
Renovação
Concessão
Associação Centro de Assistência Social e Educacional John F. Kennedy (CASE), PDL 428/2021
Belo Oriente (MG)
Damares Alves
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, PDL 514/2021
Novo Cruzeiro (MG)
Damares Alves
Renovação
Autorização
Associação Comunitária Para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, PDL 559/2021
Pirapetinga (MG)
Damares Alves
Renovação
Autorização
Associação Comunitária de Desenvolvimento Social e Cultural Chaleense, PDL 220/2024
Chalé (MG)
Damares Alves
Outorga
Autorização
Rádio Videira Ltda., PDL 597/2024
Videira (SC)
Esperidião Amin
Renovação
Concessão
Associação Master de Radiodifusão Comunitária de Itanhém, PDL 149/2019
Itanhém (BA)
Daniella Ribeiro
Outorga
Autorização
Associação de Radiodifusão Comunitária de São Francisco do Piauí, PDL 353/2023
São Francisco do Piauí (PI)
Daniella Ribeiro
Outorga
Autorização
Associação de Desenvolvimento Cultural e Social do Bairro Renascença (ADECOBRE), PDL 371/2023
Teresina (PI)
Daniella Ribeiro
Outorga
Autorização
Associação Cultural e Comunitária Pousonovense, PDL 275/2025
Pouso Novo (RS)
Daniella Ribeiro
Renovação
Autorização
Associação Educacional, Cultural e Artística Novo Tempo, PDS 88/2017
Igaci (AL)
Dra. Eudócia
Renovação
Autorização
Organização para Cidadania e Desenvolvimento de Umarizal Terezinha de Souza Fonseca, PDL 1.068/2021
Umarizal (RN)
Dra. Eudócia
Renovação
Autorização
Associação do Desenvolvimento Comunitário, PDL 1.009/2021
Tenente Portela (RS)
Hamilton Mourão
Renovação
Autorização
Associação Brasil Comunitário, PDL 1.062/2021
São Gabriel (RS)
Hamilton Mourão
Renovação
Autorização
Rádio Revanche FM Ltda., PDL 679/2024
Valinhos (SP)
Hamilton Mourão
Renovação
Permissão
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão, PDL 444/2019
Ribeirão (PE)
Teresa Leitão
Renovação
Autorização
Fundação Aio de Educação e Assistência Social – FAES, PDL 359/2023
Timbaúba (PE)
Teresa Leitão
Outorga
Permissão
Associação de Radiodifusão dos Assentamentos Juazeiro São Luiz Santa Rita e Adjacência, PDL 553/2025
Altos (PI)
Teresa Leitão
Outorga
Autorização
A CCT também aprovou requerimento (REQ 35/2026 – CCT) para promoção de audiência pública em data a ser definida. Solicitada pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e subscrito pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a audiência terá como tema o papel da
ciência e da tecnologia considerando o fenômeno climático El Niño 2026 e como o Brasil deve se preparar diante das incertezas e possíveis impactos climáticos.