Hospital Tereza Ramos celebra o Mês da Higiene das Mãos com inovação criada por servidoras em Lages

Foto: Leo Munhoz/SecomGOVSC

Referência em saúde na Serra Catarinense, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR) celebra o mês dedicado à conscientização global sobre a higiene das mãos com resultados históricos e inovação tecnológica. Nos últimos quatro anos, a unidade apresentou um índice de adesão à higienização das mãos que saltou de 70% para 92% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), refletindo o compromisso com a segurança do paciente.

Para reforçar essa cultura, o hospital agora conta com uma ferramenta lúdica e eficaz: a Caixa de Luz Negra. O equipamento foi idealizado pelas servidoras e técnicas de enfermagem Mari Ruivo e Franciele Borsatto — hoje enfermeiras graduadas —, que transformaram seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em um legado prático para o hospital onde atuam.

A ferramenta utiliza um gel fluorescente, produzido pelas próprias servidoras, que simula a presença de microrganismos. Após aplicar o gel e realizar a higiene das mãos, o profissional as posiciona sob a luz negra. O impacto é imediato: pontos luminosos revelam onde a limpeza foi falha.

“Percebemos que, na correria, muitos profissionais acabavam optando apenas pela troca de luvas, sem a higienização adequada, o que aumenta a transmissão cruzada. A teoria sozinha não mudaria esse hábito; precisávamos de algo visual e dinâmico”, explica a enfermeira Mari.

Após diversos testes e desafios técnicos na montagem do protótipo, o equipamento já é uma realidade nos corredores do HMTR. “O sentimento é de dever cumprido por deixar um legado que protege pacientes e colegas”, completa a enfermeira Franciele.

Foto: Reprodução/Secom SC

Prevenção de Infecções

A iniciativa chega para sustentar indicadores de excelência monitorados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Os resultados são impressionantes: um ano com zero casos de Infecção de Trato Urinário na CTI Jonas Coelho Lemnkhul; e dez meses sem registros de Infecção Primária de Corrente Sanguínea na UTI Geral.

“Manter uma meta é ainda mais difícil do que alcançá-la. A caixa será fundamental para as ações educativas, especialmente nas enfermarias. Estamos intensificando o trabalho de forma lúdica e colaborativa com nossos servidores”, afirma a enfermeira coordenadora do Serviço de Controle de Infecção do HMTR, Ladyanne Kessin Flores.

A estreia oficial da caixa integra a campanha iniciada no dia 5 de maio, que já contou com outras ações dinâmicas envolvendo todos os setores do hospital, e seguirá durante todo o mês com uso do equipamento. O foco para 2026 é manter a Densidade de Incidência (DI) de infecções abaixo de 1.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

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