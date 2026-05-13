AVISO DE PAUTA: Governo do Estado entrega revitalização de setores no Hospital Regional do Oeste em Chapecó

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza, na sexta-feira, 15, às 8h, a entrega de espaços revitalizados no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. As melhorias contemplam os setores dos 6º, 7º e 8º andares do Bloco M, os espaços oncológicos, a radioterapia e a capela da instituição, com novos equipamentos e ambientes adequados, proporcionando mais conforto e qualidade no atendimento a pacientes e profissionais.

Serviço

O quê:Entrega da revitalização de setores do Hospital Regional do Oeste

Quando: Sexta-feira, 15, às 8h

Onde:Sala de Convivência do 7º andar do Hospital Regional do Oeste

Confirmação de presença/entrevistas: WhatsApp (49) 98437-9650 até quinta-feira, 14, pela manhã.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

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