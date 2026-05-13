Desenrola Fies começa hoje quarta-feira com descontos de até 99% nas dívidas

Os estudantes com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão renegociar os débitos a partir desta quarta-feira, 13, por meio do programa Desenrola Fies. A iniciativa prevê descontos que podem chegar a 99% do valor total devido.
O abatimento máximo será destinado a contratos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nesse caso, o desconto incidirá sobre o valor total da dívida, incluindo saldo principal, juros e multas.
A expectativa do governo é beneficiar cerca de 1 milhão de estudantes em todo o país.
Poderão aderir ao programa estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de amortização, ou seja, período de pagamento, em 4 de maio de 2026. A renegociação poderá ser realizada até 31 de dezembro de 2026.
Os estudantes adimplentes que desejarem quitar o saldo devedor antecipadamente também terão benefício, com desconto de 12%.
As renegociações poderão ser feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Dívidas vencidas há mais de 90 dias
Dívidas vencidas há mais de 360 dias para estudantes fora do CadÚnico
Dívidas vencidas há mais de 360 dias para estudantes do CadÚnico
Lançado em 4 de abril, o Novo Desenrola Brasil reúne medidas voltadas à redução do endividamento nacional e será dividido em quatro frentes: famílias, Fies, empresas e setor rural.
Na modalidade destinada às famílias, o público-alvo será composto por pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105. O programa oferecerá novo crédito para pagamento de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
Também estará autorizada a utilização de recursos do FGTS para amortização das dívidas.
Diferentemente da edição de 2023, a adesão ao programa deverá ser feita diretamente nos canais oficiais das instituições financeiras.
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