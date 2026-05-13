Desenrola Fies começa hoje quarta-feira com descontos de até 99% nas dívidas

Os estudantes com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão renegociar os débitos a partir desta quarta-feira, 13, por meio do programa Desenrola Fies. A iniciativa prevê descontos que podem chegar a 99% do valor total devido.

O abatimento máximo será destinado a contratos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Nesse caso, o desconto incidirá sobre o valor total da dívida, incluindo saldo principal, juros e multas.

A expectativa do governo é beneficiar cerca de 1 milhão de estudantes em todo o país.

Poderão aderir ao programa estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de amortização, ou seja, período de pagamento, em 4 de maio de 2026. A renegociação poderá ser realizada até 31 de dezembro de 2026.

Os estudantes adimplentes que desejarem quitar o saldo devedor antecipadamente também terão benefício, com desconto de 12%.

As renegociações poderão ser feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Condições de renegociação

Dívidas vencidas há mais de 90 dias

pagamento à vista com desconto de 12% sobre o valor principal da dívida;

isenção de juros e multas;

parcelamento em até 150 vezes, com exclusão total de juros e multas.

Dívidas vencidas há mais de 360 dias para estudantes fora do CadÚnico

desconto de até 77% sobre o valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com quitação integral.

Dívidas vencidas há mais de 360 dias para estudantes do CadÚnico

desconto de até 99% sobre o valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com quitação integral.

Novo Desenrola Brasil

Lançado em 4 de abril, o Novo Desenrola Brasil reúne medidas voltadas à redução do endividamento nacional e será dividido em quatro frentes: famílias, Fies, empresas e setor rural.

Na modalidade destinada às famílias, o público-alvo será composto por pessoas com renda de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105. O programa oferecerá novo crédito para pagamento de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Também estará autorizada a utilização de recursos do FGTS para amortização das dívidas.

Diferentemente da edição de 2023, a adesão ao programa deverá ser feita diretamente nos canais oficiais das instituições financeiras.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



