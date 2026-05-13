Tenente Portela sedia encontro técnico para elaboração dos novos planos municipais de ensino

O município de Tenente Portela recebeu nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12, uma programação regional direcionada à construção dos Planos Municipais de Educação com vigência de dez anos. As atividades ocorreram no Centro Cultural da cidade.

O evento reuniu profissionais e equipes técnicas de diversos municípios da Região Celeiro em uma agenda dedicada ao aperfeiçoamento metodológico e à organização das etapas necessárias para a formulação dos documentos educacionais.

A iniciativa faz parte das Oficinas de Dados e Metodologia para Construção dos Planos Municipais de Educação, promovidas pela Rede de Cooperação Técnica dos Planos Decenais do Rio Grande do Sul. Os trabalhos foram coordenados pela técnica da rede, Maristela Piovesan Freitas, responsável pelo acompanhamento e pelas orientações metodológicas oferecidas aos participantes.

Durante os encontros, as equipes receberam capacitação voltada às diferentes fases do planejamento educacional. Entre os temas abordados estiveram a análise de dados, elaboração de diagnósticos sobre a realidade escolar dos municípios, aplicação de instrumentos metodológicos e direcionamentos para estruturação e redação dos documentos oficiais.

As atividades também vêm sendo realizadas em outros municípios da região, seguindo um cronograma regional criado para padronizar procedimentos e fortalecer a integração entre as equipes responsáveis pela elaboração dos planos.

Além de Tenente Portela, participaram representantes de Barra do Guarita, Derrubadas, Frederico Westphalen, Vista Gaúcha, Miraguaí, Redentora e Braga.

A secretária municipal de Educação, Irinéia Koch, ressaltou a relevância da capacitação técnica no processo de elaboração dos planos. Segundo ela, o preparo das equipes contribui para decisões mais eficientes e fortalece o planejamento educacional dos municípios envolvidos.

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