Em Santa Cruz do Sul, governo do Estado entrega equipamentos ao Hospital Beneficente Monte Alverne

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou, na terça-feira (12/5), equipamentos para a emergência, o setor de internação e o centro de material esterilizado do Hospital Beneficente Monte Alverne, em Santa Cruz do Sul. As aquisições foram realizadas com recursos de R$ 735,18 mil oriundos do Programa Avançar Mais na Saúde.

O ato foi realizado pela titular da SES, Lisiane Fagundes. “A entrega feita aqui qualifica os serviços prestados. Esse hospital de pequeno porte é fundamental para a comunidade local. Com recursos dos programas Assistir e SUS Gaúcho, funcionam aqui os ambulatórios de otorrinolaringologia, dermatologia e reumatologia", afirmou Lisiane.

A secretária ainda explicou que os ambulatórios de otorrino e dermatologia atendem pacientes de 13 municípios da região, enquanto o de reumatologia é referência em consultas e exames para pacientes de 62 municípios. "Antes do Assistir, o hospital recebia um incentivo estadual de R$ 580 mil por ano. Com o programa, passou a receber R$ 2,7 milhões, um aumento de mais de 370%”, frisou.

Hospital Monte Alverne atende pacientes de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e de outros municípios da região dos Vales -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Com os novos equipamentos, a instituição qualifica o atendimento de emergência, além de oferecer mais segurança e conforto nas internações e agilidade nos procedimentos de desinfecção dos materiais hospitalares. O ato, com a presença de autoridades, usuários e equipes técnicas, marcou o recebimento de 11 camas elétricas, dois ventiladores, três carros avançados de macas, dois monitores multiparâmetros, quatro oxímetros de pulso e uma lavadora termodesinfectora.

O Hospital Monte Alverne atende pacientes de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e de municípios vizinhos pertencentes à 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, na região dos Vales. “Somos muito gratos pelo investimento do Estado, e os recursos públicos devem ser aplicados justamente para melhorar a vida das pessoas. Nosso sonho é ter atendimento 24 horas aqui, também para conseguir atender a população de Venâncio Aires”, disse o presidente do hospital, Élio Scheffler.

O vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Alexsander Knak, salientou que nunca um governo do Estado investiu tanto quanto o atual, em especial na saúde. “Esse hospital, que acolhe a população de forma magnífica, consegue melhorar sua estrutura com o apoio dessa gestão responsável que faz diferença na vida do cidadão”, afirmou.