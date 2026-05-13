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Prefeitura de Três Passos orienta população sobre golpes com e-mails falsificados

Criminosos utilizam nome do município para cobrar taxas inexistentes e tentar obter dados pessoais

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Três Passos
13/05/2026 às 10h32
Prefeitura de Três Passos orienta população sobre golpes com e-mails falsificados
(Foto: Divulgação / Ascom / Prefeitura de Três Passos)

A Administração Municipal de Três Passos emitiu um alerta à comunidade após identificar tentativas de fraude realizadas por meio de mensagens eletrônicas falsas enviadas em nome da prefeitura e de secretarias municipais.

Segundo o comunicado, os golpistas encaminham e-mails simulando notificações oficiais para enganar empresários e moradores da cidade. Nas mensagens, são cobradas supostas taxas, apontadas irregularidades em alvarás de funcionamento e até enviadas falsas comunicações relacionadas a processos administrativos, como dispensa de licitação e Guia Simples.

O objetivo das ações criminosas é induzir vítimas ao pagamento indevido de valores, além de tentar capturar informações pessoais e empresariais.

Entre as práticas identificadas estão mensagens fraudulentas que imitam documentos oficiais da prefeitura, pedidos de regularização inexistentes e o envio de links ou anexos suspeitos.

A administração municipal reforçou que os contatos oficiais acontecem exclusivamente pelos canais institucionais e também por meio do encaminhamento físico de documentos quando necessário.

A orientação é para que a população redobre a atenção ao receber conteúdos suspeitos. A recomendação inclui não informar dados pessoais, não efetuar pagamentos, evitar acessar links desconhecidos e não baixar arquivos enviados por remetentes duvidosos.

Em caso de dúvida, a prefeitura orienta que o cidadão procure diretamente os setores oficiais do município para confirmar a autenticidade das informações.

O alerta também se estende às redes sociais, onde criminosos têm utilizado perfis falsos para se passar por pessoas em situação de vulnerabilidade, como pacientes doentes ou familiares de crianças com problemas de saúde, solicitando transferências em dinheiro.

As informações oficiais do município são divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura, incluindo perfis no Instagram, Facebook e o portal eletrônico Prefeitura de Três Passos.

 

 

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