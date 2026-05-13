Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara pode votar projetos sobre fertilizantes, transporte público e crimes sexuais com uso de IA

Pauta do Plenário também inclui proposta que amplia transparência nos gastos públicos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/05/2026 às 09h30
Câmara pode votar projetos sobre fertilizantes, transporte público e crimes sexuais com uso de IA
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, nesta quarta-feira (13), projetos sobre crimes sexuais cometidos com uso de inteligência artificial, benefícios tributários para a produção de fertilizantes e o marco legal do transporte público. A sessão está marcada para as 13h55.

Entre os itens da pauta está o PL 3066/25, do deputado Osmar Terra (PL-RS). O projeto cria medidas para enfrentar crimes sexuais contra crianças e adolescentes cometidos na internet com uso de inteligência artificial (IA) e outros recursos tecnológicos. A relatora é a deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA).

Na área econômica, pode ser votado o PL 699/23 , do Senado. O texto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert), que concede benefícios tributários para fortalecer a produção nacional de fertilizantes. O relator é o deputado Júnior Ferrari (PSD-PA).

A pauta também inclui o PL 3278/21 , do Senado. A proposta cria o marco legal do transporte público coletivo urbano e altera regras de mobilidade urbana. O texto prevê uma rede única e integrada de transporte público coletivo, com participação da União, dos estados e dos municípios. O relator é o deputado José Priante (MDB-PA).

Outras propostas
Veja outros itens que estão na pauta:

- PL 3240/25, do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que proíbe o sigilo sobre informações de gastos da administração pública federal em situações previstas no projeto. O relator é o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

- PLP 158/25, do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), que trata da idade para aposentadoria de empregado público e regulamenta uma regra da Constituição. A relatora é a deputada Bia Kicis (PL-DF).

- PL 2978/23 , do Senado, que altera regras sobre as Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). As SAFs foram criadas em 2021 para permitir que clubes de futebol sejam administrados como empresas. O relator é o deputado Fred Costa (PRD-MG).

- PLP 21/26, do deputado Roberto Duarte (Republicanos-AC), que cria regime especial de tributação para associações desportivas sem fins lucrativos. O relator é o deputado Doutor Luizinho (PP-RJ).

- PL 2766/21 , do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que limita as multas por infrações contra consumidores. O valor poderá variar entre metade de um salário mínimo e 10 mil salários mínimos. O relator é o deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

- PL 5878/25, do deputado Yury do Paredão (MDB-CE), que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, abrangendo Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri. A relatora é a deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA).

Pedido de urgência
 Os deputados também podem analisar um pedido de urgência para o PL 5900/25, do deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR) e de outros parlamentares .

O projeto impede que órgãos federais publiquem regras sobre manejo, criação, cultivo, transporte, licenciamento, crédito ou biossegurança de espécies usadas na produção agropecuária sem consultar antes o setor agrícola.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova projeto que prevê inclusão racial em entidades parceiras da administração pública

Para virar lei, a proposta terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado
Câmara Há 16 minutos

Projeto abre crédito de R$ 56,2 milhões para órgãos da Justiça

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 11/26) que abre crédito suplementar no Orçamento de 2026 de R$ 56,2 milhões para órgãos da Justiça. Os re...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 51 minutos

Comissão debate crescimento dos registros de trabalho escravo no Brasil; participe

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (13), audiência pública para debate...

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 51 minutos

Comissão debate proposta de redução da maioridade penal; participe

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (13), audiência pública para discutir a pro...
Câmara Há 1 hora

Comissões debatem terapias aplicadas a pessoas neurodivergentes

As comissões de Legislação Participativa e de Educação da Câmara dos Deputados promovem nesta quarta-feira (13) audiência pública sobre neurodiverg...

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
1.13 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova projeto que prevê inclusão racial em entidades parceiras da administração pública
Câmara Há 13 minutos

Projeto abre crédito de R$ 56,2 milhões para órgãos da Justiça
Câmara Há 14 minutos

Câmara pode votar projetos sobre fertilizantes, transporte público e crimes sexuais com uso de IA
Trânsito Há 43 minutos

Colisão entre caminhão da prefeitura e automóvel provoca tombamento em Tenente Portela
Câmara Há 49 minutos

Comissão debate crescimento dos registros de trabalho escravo no Brasil; participe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,04%
Euro
R$ 5,74 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 416,504,96 -0,39%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias