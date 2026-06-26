Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova isenção de tarifa de energia para abrigos de pessoas LGBTQIA+ e minorias

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/06/2026 às 20h20
Comissão aprova isenção de tarifa de energia para abrigos de pessoas LGBTQIA+ e minorias
Tony Winston/Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados aprovou projeto que concede isenção da tarifa de energia elétrica para instituições que acolhem pessoas LGBTQIA+ e outras minorias sociais vulneráveis.

O benefício será custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial criado para financiar políticas públicas relacionadas à energia.

Pela proposta, terão direito à isenção as casas de acolhimento enquadradas na categoria de consumidores de baixa renda da tarifa social de energia elétrica.

Mudança no texto
O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Erika Hilton (PSOL-SP), ao Projeto de Lei 1182/23 , do deputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE). O projeto original previa um desconto de 30%, mas a relatora optou por ampliar o benefício para 100% e estender seu alcance a outras pessoas vulneráveis.

Segundo Erika Hilton, a tarifa social de energia elétrica não contempla, em regra, pessoas jurídicas responsáveis por esses serviços de acolhimento.

"A adoção de tarifa social para essas organizações pode impedir que pessoas LGBTQIA+ cheguem às ruas, garantindo uma segurança mínima de continuidade do local de abrigamento", reforçou.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova obrigatoriedade de classificação de plásticos em produtos no Brasil

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados

 Roberto Kennedy/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Representantes do setor produtivo do Ceará defendem reajuste automático anual do teto do MEI

O relator da proposta disse que há acordo com o governo para elevar o teto do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil

Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova direito de embarque de bicicletas em trens interestaduais

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Comissão aprova regras para negociação de dívidas do mercado de energia elétrica

Texto segue em analise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 dia

Audiência debate novo enquadramento para microempreendedor e atualização do Simples Nacional

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o aumento do limite anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) discute na p...

Tenente Portela, RS
14°
Chuva
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
2 km/h Vento
98% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 327,751,18 +0,14%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias